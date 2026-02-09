Vivió 9 días con una cucaracha en el oído: el aterrador relato de una mujer desesperada

La pareja acudió de inmediato a una sala de urgencias. Allí, los médicos administraron lidocaína para anestesiar la zona y matar al insecto. Sin embargo, este fue uno de los momentos más traumáticos para la mujer.

Según su relato, pudo sentir cómo la cucaracha reaccionaba al químico, revolviéndose y rascando las paredes de su oído en una agonía que ella percibía y que nunca se olvidará.

cucaracha, oido La cucaracha estuvo nueve días dentro de la cabeza de la mujer.

Aunque el médico de turno aseguró haber extraído el insecto por completo, la calma no llegó. Durante los siguientes nueve días, Katie experimentó una pérdida auditiva persistente y una presión extraña: la cucaracha no había sido retirada del todo.

"Podía escuchar como crujían las piezas en mi cabeza", dijo la mujer

Nueve días después del incidente inicial, Katie acudió a un especialista tras notar que su audición no mejoraba. Fue allí donde el otorrinolaringólogo descubrió la macabra verdad: el canal auditivo todavía albergaba la cabeza, el torso superior, las antenas y más patas de la cucaracha.

Finalmente, tras una limpieza profunda, los restos de la cucaracha fueron removidos. El especialista le explicó que, debido a la estructura del canal auditivo, es frecuente que estos insectos busquen refugio en orificios cálidos y estrechos durante la noche.

El caso de Katie Holley ha servido como advertencia global. Para evitar que un insecto entre en tu oído, los expertos recomiendan: