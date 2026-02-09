Lo que comenzó como una noche tranquila en un hogar de Florida se transformó en una pesadilla que duró más de una semana. Katie Holley, una joven residente de Estados Unidos, protagonizó una historia que parece sacada de una película de terror, con una cucaracha como principal protagonista.
Vivió 9 días con una cucaracha en el oído: el aterrador relato de una mujer desesperada
"Sentí como si alguien me hubiera metido un trozo de hielo en el oído", dijo la mujer al despertarse
En el año 2018, la mujer se despertó con una sensación insoportable. Sentía algo húmedo y punzante en su canal auditivo. "Sentí como si alguien me hubiera metido un trozo de hielo en el oído", describió.
Al intentar limpiarse con un hisopo de algodón, el horror se hizo tangible: al extraer el bastoncillo, vio pegadas dos pequeñas patas articuladas de color marrón. Su esposo, al revisar con una linterna, confirmó la peor sospecha: una cucaracha de tamaño considerable estaba atrapada en su cabeza.
La pareja acudió de inmediato a una sala de urgencias. Allí, los médicos administraron lidocaína para anestesiar la zona y matar al insecto. Sin embargo, este fue uno de los momentos más traumáticos para la mujer.
Según su relato, pudo sentir cómo la cucaracha reaccionaba al químico, revolviéndose y rascando las paredes de su oído en una agonía que ella percibía y que nunca se olvidará.
Aunque el médico de turno aseguró haber extraído el insecto por completo, la calma no llegó. Durante los siguientes nueve días, Katie experimentó una pérdida auditiva persistente y una presión extraña: la cucaracha no había sido retirada del todo.
"Podía escuchar como crujían las piezas en mi cabeza", dijo la mujer
Nueve días después del incidente inicial, Katie acudió a un especialista tras notar que su audición no mejoraba. Fue allí donde el otorrinolaringólogo descubrió la macabra verdad: el canal auditivo todavía albergaba la cabeza, el torso superior, las antenas y más patas de la cucaracha.
Finalmente, tras una limpieza profunda, los restos de la cucaracha fueron removidos. El especialista le explicó que, debido a la estructura del canal auditivo, es frecuente que estos insectos busquen refugio en orificios cálidos y estrechos durante la noche.
El caso de Katie Holley ha servido como advertencia global. Para evitar que un insecto entre en tu oído, los expertos recomiendan:
- No usar hisopos: estos suelen empujar al insecto o los tapones de cera más adentro.
- Fumigación regular: especialmente en climas húmedos donde la cucaracha es una plaga común.
- Uso de tapones: como medida extrema si existe una infestación en la zona.