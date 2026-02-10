La función poco conocida de la pestaña del espejo retrovisor del auto: ¿qué significa?

El espejo permite al conductor ver y detectar el tráfico en la calle y observar si hay personas, perros o cualquier obstáculo detrás o a los costados del auto.

¿Para qué sirve la pestaña en el espejo retrovisor del auto?

Si alguna vez prestaste atención al espejo del auto y notaste una pequeña pestaña debajo, te cuento qué significa. Esta palanca que se encuentra en la parte inferior central del espejo retrovisor del auto sirve para evitar deslumbramientos en la noche.

Cuando viajamos en auto, en la ruta o calles de ciudad, es probable que los reflejos de las luces de los autos que circulan detrás de nosotros nos molesten e incandilen mucho.

Esta pestaña no es decorativa, forma parte de un sistema de antideslumbramiento. Al presionarla o moverla, lo que hacemos es cambiar la posición del espejo para que la luz de los otros autos no incida con tanta intensidad en nuestros ojos.

Algunos autos más modernos cuentan con un sistema de espejo electrocromático que se oscurece solo cuando detecta estas luces y evita el deslumbramiento.

