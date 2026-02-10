La función poco conocida de la pestaña del espejo retrovisor del auto: ¿qué significa?

Muchas cosas, objetos, construcciones o elementos que nos rodean esconden una función secreta o desconocida que fue perfectamente planeada por un diseñador. Un ejemplo de ello es el detalle debajo del espejo retrovisor del auto, esa pequeña pestaña plástica que no sabemos qué significa o para qué se usa.
Hoy te cuento por qué el espejo del auto tiene esa pestaña tan particular, qué significa y cuál es su función oculta. Además, te dejo algunos consejos y recomendaciones para mantener el auto siempre impecable y con rico olor.
El espejo retrovisor del auto no es un accesorio pensado para que te veas, te pongas labial o te saques una foto. Este espejo es muy importante para conducir de manera segura y prevenir accidentes.
El espejo permite al conductor ver y detectar el tráfico en la calle y observar si hay personas, perros o cualquier obstáculo detrás o a los costados del auto.
¿Para qué sirve la pestaña en el espejo retrovisor del auto?
Si alguna vez prestaste atención al espejo del auto y notaste una pequeña pestaña debajo, te cuento qué significa. Esta palanca que se encuentra en la parte inferior central del espejo retrovisor del auto sirve para evitar deslumbramientos en la noche.
Cuando viajamos en auto, en la ruta o calles de ciudad, es probable que los reflejos de las luces de los autos que circulan detrás de nosotros nos molesten e incandilen mucho.
Esta pestaña no es decorativa, forma parte de un sistema de antideslumbramiento. Al presionarla o moverla, lo que hacemos es cambiar la posición del espejo para que la luz de los otros autos no incida con tanta intensidad en nuestros ojos.
Algunos autos más modernos cuentan con un sistema de espejo electrocromático que se oscurece solo cuando detecta estas luces y evita el deslumbramiento.
Consejos para limpiar y mantener el auto siempre impecable
- Para limpiar el espejo retrovisor o los espejos del auto en general, puedes realizar un truco casero con una papa cruda cortada por la mitad. Al frotar la papa, se limpian las marcas de agua y los restos de polvo del espejo.
- Para eliminar los malos olores del interior del auto o neutralizarlos, basta con una buena ventilación y una limpieza con una mezcla de agua y vinagre blanco.
- Lava siempre el auto a la sombra, evita el sol directo y no coloques productos corrosivos sobre la pintura.