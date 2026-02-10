Qué pasó con Jorgelina del Valle Gallego: la mujer de 37 años desaparecida en Córdoba

Jorgelina-del-Valle-Gallego

Desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos

El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida y que fue encontrada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedir a la víctima: “Descansá en paz”. Sus palabras conmovieron muchísimo, en un momento tan doloroso para su familia, amigos y allegados.

Santiago Pérez Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar.

“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi. te amo, descansá en paz, hermanita”, expresó el muchacho tras la confirmación del deceso de la oriunda de Lomas de Zamora.

La mujer se había mudado a Estados Unidos hace dos años donde trabajaba como camarera.

La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda.