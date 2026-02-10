Una mujer de 37 años se encuentra desaparecida en la ciudad de Córdoba y la Justicia de esa provincia solicitó colaboración para la búsqueda. Se trata de Jorgelina del Valle Gallego, quien se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio Nuestro Hogar II.
Qué pasó con Jorgelina del Valle Gallego: la mujer de 37 años desaparecida en Córdoba
Qué se sabe de Jorgelina del Valle Gallego, la mujer desaparecida que es buscada desesperadamente tras dejar su domicilio en Córdoba
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su sitio oficial, la mujer vestía un short y una musculosa el día de su extravío, al tiempo que es de tez trigueña, tiene un lunar en el pómulo izquierdo, contextura física robusta, mide 1,60 metros de estatura, cabello castaño largo por debajo de los hombros y posee un tatuaje de un delfín en su hombro izquierdo.
Mujer desaparecida: dónde aportar datos
La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 1 pidió a los habitantes que aporten datos certeros sobre el paradero de la mujer desaparecida, motivo por el que pueden concurrir a la Unidad Judicial 12, teléfono 351-5642877 o a la calle José Villegas 2100, en el barrio Patricios de Córdoba.
Desaparecida y hallada muerta en Estados Unidos
El hermano de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que estaba desaparecida y que fue encontrada muerta en Los Ángeles, Estados Unidos, publicó un mensaje emotivo en sus redes sociales para despedir a la víctima: “Descansá en paz”. Sus palabras conmovieron muchísimo, en un momento tan doloroso para su familia, amigos y allegados.
Santiago Pérez Barreto manifestó su tristeza en una historia de Instagram acompañada de una foto junto a Narela durante un festejo familiar.
“Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar toda mi vida Mi. te amo, descansá en paz, hermanita”, expresó el muchacho tras la confirmación del deceso de la oriunda de Lomas de Zamora.
La mujer se había mudado a Estados Unidos hace dos años donde trabajaba como camarera.
La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda.