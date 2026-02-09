Daniel Vila y el presente de Independiente Rivadavia: "Hay uno chiquitito que siempre nos ayuda, que es el duende"

"La verdad que este equipo da para estar optimista, lo que hemos visto en estas primeras tres fechas más lo que se hizo en la Copa Argentina da para para estar contentos y hay que esperar muy optimistas el futuro que viene para Independiente", expresó Vila en la charla con Ovación.

"Este equipo está para ir paso a paso, partido a partido como venimos haciéndolo, sin apurarnos, recordemos que este año tenemos varias competencias, la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, que es un gran desafío para Independiente, así que por eso digo no hay que apurarse, hay que ser optimistas, estar confiados, pero con tranquilidad", añadió el también empresario.

daniel-vila-beto-rez-masud Daniel Vila posa con Beto Rez Masud. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Ya pasó la peor parte porque cerró el libro de pases, los jugadores que tenían que llegar llegaron, los refuerzos que queríamos están, así que están integrados a un plantel que se ha armado y que maneja Alfredo Berti. Creo que han armado un lindo grupo como el año pasado y eso es muy importante porque se nota adentro de la cancha", cerró Vila.

