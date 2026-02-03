Daniel y Agustín Vila sobre el buen momento de Independiente Rivadavia: "Se están empezando a dar los logros"

"Se lo ve como el armado que ha pensado Alfredo (Berti), que es mantener la solidez del fondo, hoy tenemos unos centrales que están pasando un momento espectacular, diría que son los tres mejores centrales del fútbol argentino y que en base en mantener el arco en cero y saber defenderse han logrado armar un esquema de juego con una verticalidad importantísima y así se resumen estos partidos que hemos ganado", señaló Agustín Vila.

"Analizamos de todo lo futbolístico y creo que tenemos una visión muy parecida del juego, los dos hemos jugado al fútbol con lo cual sabemos o entendemos un poquito más la dinámica que aquel que no tuvo la oportunidad de jugarlo. Después tenemos nuestro punto de vista que son coincidentes desde el punto de vista institucional, en lo edilicio, en el crecimiento, en el futuro del club, creo que compartimos mucho la visión que tenemos de Independiente Rivadavia", expresó Daniel.

"A mí me gusta mucho ganar, yo disfruto mucho ganar, lo decía Daniel, los hinchas de Independiente durante mucho tiempo padecimos momentos manteniendo la categoría en el Nacional B y hoy lo vengo diciendo, que hay que disfrutar el momento de Independiente Rivadavia, venir a la cancha, hacerse socios, es un momento lindo, no pensar que se va a cortar, pero sí hay que disfrutar el momento grandioso que está viviendo el club", acotó Agustín.

"Efectivamente hay mucho trabajo entre diciembre y cuando empieza el campeonato en enero que no se ve porque pensemos que a mediados de diciembre cuando terminó el campeonato pasado se cuestionaba que no llegaban los refuerzos, que a Independiente se le iban los jugadores y a eso hay que tomárselo con calma, porque siempre es fruto de una negociación entre el representante del jugador, el jugador o el club y a veces los tiempos no tienen la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero como dirigentes tuvimos la suficiente calma, aplomo para buscar lo que queríamos buscar y conseguirlo, así que hoy Independiente ha conformado un muy buen plantel, pudo conservar su cuerpo técnico, así que estamos contentos y más descansaditos que a principios de enero", dijo Daniel.

"El mercado de pases no se cierra para los dirigentes hasta que se termina el último día, hoy creo que hemos conformado un plantel acorde a las tres competiciones que tenemos", afirmó Agustín.

Luego su padre señaló: "Coincido con lo que dice Agustín. El mercado de pases cierra el 20 de marzo, eso no quiere decir que estemos buscando refuerzos, pero nunca se sabe, no teníamos previsto que Álex Arce iba a estar 40 días inmovilizado y a lo mejor podemos tener la desgracia, Dios quiera que no, que otro jugador se lesione que nos obligue a tener un reemplazo".

"No tenemos ningún jugador que estemos pensando en desprendernos, por ahora estamos con un plantel numeroso para las competencias que tenemos, estamos conformes y tranquilos", admitió Daniel.

Posteriormente fueron consultados por los nuevos valores de las cuotas de socios. "Nosotros lo que hicimos fue respetar los valores que puso AFA, no son valores que hemos puesto nosotros. Puso el valor de la popular en 40 mil pesos. esa es la cuota del socio y de ahí en adelante vienen las otras categorías. Hay gente a la que le cuesta pagarlo porque la situación económica no ayuda, no es fácil, pero también hay que pensar que nosotros tenemos la responsabilidad de mantener una institución que es cara", dijo Daniel.

"Además hay un punto no menor, la cuota de octubre, cuando fue el aumento, tomamos la decisión el club de absorberla porque estábamos pasando un momento muy importante, la gente reclamaba que no estaba claro el grupo familiar y hoy está claro, durante febrero se hizo una renegociación de los que se quedaron afuera del club por deudas. El club necesita socios y creo que no hay más hincha del club que el que se hace socio", cerró Agustín.

La palabra de Daniel y Agustín Vila: