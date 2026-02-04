Un técnico en celulares intentaba arreglar uno y encontró un pedido muy particular: "Mi esposa me va a matar"

Divertido por la situación, el reparador escribió en redes: “Amo cuando los clientes engañan a sus novias”. Pero lo más sorprendente apareció al retirar la carcasa del celular: un mensaje manuscrito que decía: “Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los 200 dólares para ti”.

infidelidad (1) La infidelidad es un tema complejo que no solo involucra el comportamiento de una persona, sino que también está profundamente influenciado por factores psicológicos y emocionales.

De esta manera, el cliente habría intentado asegurarse el silencio del técnico, aparentemente para evitar que se descubriera algún contenido comprometedor dentro del teléfono y así no tener problemas con su pareja.

El video no tardó en explotar en popularidad: superó las 22 millones de visualizaciones y generó miles de comentarios. La situación abrió un intenso debate sobre la infidelidad, la privacidad y la ética profesional.

El caso demuestra cómo una simple reparación puede terminar convirtiéndose en una historia viral que despierta discusiones sobre confianza, relaciones y secretos ocultos incluso dentro de un celular.

Rasgos de los hombres que tienen antecedentes de infidelidad

Una página de psicología llamada "avances psicológicos" ofrece una perspectiva valiosa sobre los factores internos que pueden contribuir a la infidelidad de los hombres. Entre ellos se destaca: