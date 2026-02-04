Inicio Sociedad Viral
Un técnico en celulares intentaba arreglar uno y encontró un pedido muy particular: "Mi esposa me va a matar"

Un experto en arreglar celulares se hizo viral en TikTok por un extraño pedido que le hicieron a escondidas, se trataba de ayudarlo a ocultar una infidelidad

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Un insólito episodio ocurrido en Estados Unidos se volvió tendencia en redes sociales luego de que un técnico de celulares compartiera el particular hallazgo que encontró dentro del dispositivo de un cliente. La historia, que mezcla humor, secretos y un toque de polémica, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.

Quien se hubiera imaginado que un experto en arreglar dispositivos moviles se hiciera tan viral por un extraño pedido de un cliente. Pues estas cosas son más normales de lo que parece y el caso de hoy, abre debate sobre las infidelidades.

infidelidad
El protagonista es un hombre que trabaja como reparador de teléfonos móviles y que se identifica en TikTok como @sadam299. Según contó en un video, un cliente llevó su celular al local porque tenía la pantalla dañada y necesitaba un arreglo urgente. Sin embargo, al abrir el dispositivo, el técnico se topó con algo completamente inesperado: una nota escondida junto a una suma de dinero.

Divertido por la situación, el reparador escribió en redes: “Amo cuando los clientes engañan a sus novias”. Pero lo más sorprendente apareció al retirar la carcasa del celular: un mensaje manuscrito que decía: “Por favor, no repares mi celular. Mi esposa me va a matar. Guarda los 200 dólares para ti”.

De esta manera, el cliente habría intentado asegurarse el silencio del técnico, aparentemente para evitar que se descubriera algún contenido comprometedor dentro del teléfono y así no tener problemas con su pareja.

El video no tardó en explotar en popularidad: superó las 22 millones de visualizaciones y generó miles de comentarios. La situación abrió un intenso debate sobre la infidelidad, la privacidad y la ética profesional.

El caso demuestra cómo una simple reparación puede terminar convirtiéndose en una historia viral que despierta discusiones sobre confianza, relaciones y secretos ocultos incluso dentro de un celular.

Rasgos de los hombres que tienen antecedentes de infidelidad

Una página de psicología llamada "avances psicológicos" ofrece una perspectiva valiosa sobre los factores internos que pueden contribuir a la infidelidad de los hombres. Entre ellos se destaca:

  • Baja autoestima
  • Falta de comunicación, confianza y mal sexo en la pareja
  • Dificultad para expresar emociones
  • Búsqueda de novedad y emoción
  • Egoísmo e inmadurez

