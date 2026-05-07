Una famosa del espectáculo se hizo viral por pedir Fernet con agua en el boliche

Su historia comienza cuando Bernardino Branca fundó la destilería Branca en Milán en el año 1845 al producir la receta secreta que luego llegó a Argentina en 1907. Hoy en día, especialmente en Córdoba, que es el principal consumidor de Fernet, representando el 75% del consumo mundial, este licor amargo se sigue tomando con bebida a sabor a cola.

Pero como para los gustos no hay nada escrito, algunas personas le ponen su toque a todo y reversionan las recetas originales.

Una famosa cantante se hizo viral por pedir Fernet con agua en el boliche

Esta vez no fue viral por su música ni por las polémicas que la rodearon en los últimos meses, sino por un video en Tik Tok grabado en un boliche cuando una chica vino a entrevistarla y entre preguntas le reveló un dato muy extraño sobre cómo elige tomar este trago famoso: ni soda, ni cola, ni tónica...Fernet con agua.

La cantante conocida inicialmente por sus covers y por su participación en bandas vinculadas a la movida de la cumbia pop, consolidó una fuerte presencia en redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.