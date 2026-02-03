Es por eso que que se expresó al respecto y declaró tras las críticas en diálogo con Motorsport: "No les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel".

Cuando le consultaron sobre qué lo motiva a seguir compitiendo en la Fórmula 1, expresó: "Es el amor por lo que haces, es el amor por correr. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo".

De igual manera, Hamilton abrió la puerta a su retiro enumerando qué le cansa de estar en la Máxima: "No puedo esperar para alejarme de todo esto. Cada semana, sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que espero algún día, no tener que hacer todo eso".

Lewis Hamilton Lewis Hamilton aún "tiene un sueño".

Lewis Hamilton puede ser remplazado por un sudamericano en Ferrari: de quién se trata

Ante la posibilidad de que Lewis Hamilton decida su retiro tras la temporada 2026, Ferrari ya está pensando alternativas que estén a la altura de la escudería italiana y de la performance del piloto británico que salió campeón del mundo en siete oportunidades: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

En la búsqueda de alternativas fiables, los ojos los colocaron en Sudamérica y más precisamente en Brasil. Es que el piloto apuntado es Gabriel Bortoleto, piloto de 21 años que presentó actuaciones destacadas con Sauben en su primer año en la Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto Gabriel Bortoleto está en agenda para reemplazar a Lewis Hamilton.

Según informa Blick, el brasileño "acumuló puntos de forma consistente y demostró gran velocidad, lo que le ha valido un puesto privilegiado en la lista de favoritos de Ferrari".

En su primera temporada como novato con el Stake F1 Team Kick Sauber, el piloto sudamericano sumó 19 puntos, una cifra que representa un puntapié inicial interesante para Ferrari.

Unos de los puntos que llamó la atención de la escudería italiana es que Bortoleto logró superar a su compañero de equipo Nico Hülkenberg en 13 de las 18 pruebas. De esta manera, Audi garantizó su continuidad en la escudería alemana mientras desde Ferrari lo anotan como un piloto interesante a futuro.

Por su lado, Lexis Hamilton tiene contrato hasta finales de 2026. Allí el multicampeón decidirá qué camino seguirá: el de sus sueños y pasión, o el de una vida lejos de las cámaras.