Lewis Hamilton puede ser remplazado por un sudamericano en Ferrari: de quién se trata

Más allá del entusiasmo que tiene Lewis Hamilton en estrenarse en la Fórmula 1 teniendo en cuenta el cambio de reglamentación de los monoplazas, también es una realidad que quizás se trate del último año del multicampeón como piloto de la Máxima.
Mientras Lewis Hamilton piensa en su futuro en la Fórmula 1, Ferrari ya comenzó a anotar nombres de interés
El británico de 41 años no tuvo su mejor temporada en 2025 con Ferrari, pero quiere dar pelea ante un nuevo desafío. Por eso, el ídolo de Franco Colapinto se refirió a los rumores que hablaban de una posible desvinculación de cara a 2026 y fue contundente: "Todavía tengo un sueño".
Lewis Hamilton tuvo un año difícil al punto en que se transformó en el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en quedar eliminado en la Q1 (primera instancia de la clasificación) en tres Grandes Premios consecutivos.
Es por eso que que se expresó al respecto y declaró tras las críticas en diálogo con Motorsport: "No les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel".
Cuando le consultaron sobre qué lo motiva a seguir compitiendo en la Fórmula 1, expresó: "Es el amor por lo que haces, es el amor por correr. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo".
De igual manera, Hamilton abrió la puerta a su retiro enumerando qué le cansa de estar en la Máxima: "No puedo esperar para alejarme de todo esto. Cada semana, sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que espero algún día, no tener que hacer todo eso".
Ante la posibilidad de que Lewis Hamilton decida su retiro tras la temporada 2026, Ferrari ya está pensando alternativas que estén a la altura de la escudería italiana y de la performance del piloto británico que salió campeón del mundo en siete oportunidades: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.
En la búsqueda de alternativas fiables, los ojos los colocaron en Sudamérica y más precisamente en Brasil. Es que el piloto apuntado es Gabriel Bortoleto, piloto de 21 años que presentó actuaciones destacadas con Sauben en su primer año en la Fórmula 1.
Según informa Blick, el brasileño "acumuló puntos de forma consistente y demostró gran velocidad, lo que le ha valido un puesto privilegiado en la lista de favoritos de Ferrari".
En su primera temporada como novato con el Stake F1 Team Kick Sauber, el piloto sudamericano sumó 19 puntos, una cifra que representa un puntapié inicial interesante para Ferrari.
Unos de los puntos que llamó la atención de la escudería italiana es que Bortoleto logró superar a su compañero de equipo Nico Hülkenberg en 13 de las 18 pruebas. De esta manera, Audi garantizó su continuidad en la escudería alemana mientras desde Ferrari lo anotan como un piloto interesante a futuro.
Por su lado, Lexis Hamilton tiene contrato hasta finales de 2026. Allí el multicampeón decidirá qué camino seguirá: el de sus sueños y pasión, o el de una vida lejos de las cámaras.