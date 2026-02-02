La Fórmula 1 en vilo por la enigmática "luz azul" de Fernando Alonso en Barcelona

Fernando Alonso - Luz azul La Fórmula 1 se vio sorprendida por la luz azul en las pistas de Barcelona.

La Fórmula 1 en vilo por la enigmática "luz azul" de Fernando Alonso

Los monoplazas de los pilotos de Aston Martin presentaron una luz de advertencia azul en vez de la tradicional de color rojo que llamó la atención del resto de las escuderías presentes en el circuito de Barcelona, donde se están realizando las primeras pruebas del 2026 de la Fórmula 1.

Generalmente las luces rojas de advertencia se utilizan para mejorar la visibilidad cuando hay lluvia, en el limitador de velocidad en boxes o durante la regeneración de energía.

Sin embargo, los nuevos monoplazas de Aston Martin utilizaron una luz azul en la parte trasera en las primeras pruebas. El reglamento expresa que este tipo de luces solo deben utilizarse cuando el piloto no cuenta con la superlicencia vigente, algo que evidentemente no aplica a la experiencia de Stroll y Alonso.

Esto abrió el panorama a todo tipo de suspicacias y es por eso que el medio especializado The Race decidió consultarle a los referentes de Aston Martin sobre la decisión adoptada; no obstante, prefirieron evitar la pregunta y no brindaron respuestas argumentando que no divulgan detalles de su programa de pruebas.

Fernando Alonso - Monoplaza de Aston Martin La Fórmula 1 prepara su vuelta para el 6 de marzo.

Fin del misterio: la razón por la que se usó la luz azul en la Fórmula 1

Las escuderías rivales a Aston Martin decidieron dialogar sobre el sitio The Race sobre lo sucedido y lanzaron algunas conjeturas sobre la decisión de los británicos.

Fue así que explicaron que como parte de su plan de rodaje inicial eligieron limitar intencionalmente la velocidad máxima del monoplaza en ciertos tramos de la pista de Barcelona. Con la luz azul pudieron avisarle a los demás equipos que tuvieran precaución ya que las velocidades afrontadas serían inferiores.

Aunque no lograron informar una causa precisa, es que reflexionaron en que circular a menor velocidad les permitirá recoger datos aerodinámicos, como así también evitar el desgaste en nuevos componentes durante los primeros ensayos.

Fernando Alonso - Barcelona Luego de unas pruebas la luz roja volvió a la Fórmula 1.

Los monoplazas de Aston Martin más lentos en las pruebas de la Fórmula 1

Fue así que los coches de Aston Martin presentaron los tiempos más lentos en el periodo de pruebas de la Fórmula 1. Es así que Stroll realizó vueltas, en promedio, 30 segundos más despacio que sus rivales.

Por su lado, Fernando Alonso también adoptó esta estrategia y limitó su ritmo. Luego, desactivaron la luz activa y volvieron a utilizar la roja, dando a conocer que volverían a pisar a fondo el acelerador.