Insólito: estaba vendido en 6 millones de dólares, se cayó su pase y tiene que volver a Estudiantes

Edwuin Cetré deberá volver a vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata luego de que su transferencia a Athletico Paranaense fuera cancelada este domingo según informó el club en un comunicado.
Estudiantes de La Plata había vendido a Edwuin Cetré pero su pase al Athletico Paranaense se vio frustrado. Los motivos
Edwuin Cetré iba a ser vendido por el 100% de su ficha en seis millones de dólares -transferencia histórica para el Athletico Paranaense- al equipo que retornó este año a la máxima categoría del fútbol brasileño. El Pincha debía dividir el monto final en partes iguales con Independiente Medellín de Colombia, equipo al que le compró el pase de Cetré en enero de 2024.
Sin embargo, alegando "divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones", Estudiantes de La Plata confirmó que el delantero de 28 años deberá regresar al país para sumarse a los entrenamientos del plantel principal bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.
El Pincha se mide este lunes ante Defensa y Justicia por la fecha 3 del Apertura. Todo indica que Cetré volverá a las prácticas esta semana y recién allí el DT evaluará si puede integrar la nómina de convocados para recibier a Deportivo Riestra el próximo lunes, en el Estadio UNO, por la cuarta fecha.
En el medio brasileño O Globo explicaron que la caída del pase de Edwuin Cetré se dio luego de que se detectaran afecciones en la salud del delantero post revisión médica. Según este portal, al no superar los rigurosos exámenes del club de Curitiba el fichaje de Cetró se dio por terminado.
Desde Estudiantes de La Plata desmintieron completamente esta versión alegando que no existe ningún inconveniente de salud en el atacante colombiano y que el pase se cayó por desacuerdos en ítems contractuales y comerciales.
Edwuin Cetré arribó al Pincha a comienzos del 2024. Desde entonces, el delantero disputó 86 partidos oficiales, marcó 12 goles y brindó 12 asistencias. Con la camiseta del León además obtuvo cuatro títulos: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos ediciones del Trofeo de Campeones.