Insólito: estaba vendido en 6 millones de dólares, se cayó su pase y tiene que volver a Estudiantes

El Pincha se mide este lunes ante Defensa y Justicia por la fecha 3 del Apertura. Todo indica que Cetré volverá a las prácticas esta semana y recién allí el DT evaluará si puede integrar la nómina de convocados para recibier a Deportivo Riestra el próximo lunes, en el Estadio UNO, por la cuarta fecha.

Estudiantes de La Plata desmintió la versión de problemas de salud en Edwuin Cetré

En el medio brasileño O Globo explicaron que la caída del pase de Edwuin Cetré se dio luego de que se detectaran afecciones en la salud del delantero post revisión médica. Según este portal, al no superar los rigurosos exámenes del club de Curitiba el fichaje de Cetró se dio por terminado.

Desde Estudiantes de La Plata desmintieron completamente esta versión alegando que no existe ningún inconveniente de salud en el atacante colombiano y que el pase se cayó por desacuerdos en ítems contractuales y comerciales.

Edwuin Cetré arribó al Pincha a comienzos del 2024. Desde entonces, el delantero disputó 86 partidos oficiales, marcó 12 goles y brindó 12 asistencias. Con la camiseta del León además obtuvo cuatro títulos: Copa de la Liga Profesional 2024, Torneo Clausura 2025 y dos ediciones del Trofeo de Campeones.

El comunicado completo de Estudiantes de La Plata sobre la caída del pase de Edwuin Cetré