Cuánto deberán abonar los socios de Godoy Cruz para ingresar a la cancha el próximo torneo

Godoy Cruz comunicó el nuevo valor de la cuota que deberán abonar los socios para el torneo de la Primera Nacional

Mediante una publicación en redes sociales, Godoy Cruz dio a conocer los valores para las distintas categorías de socios que asistan al Feliciano Gambarte a alentar al equipo en la temporada 2026.

Para los Socios Bodegueros mayores de 18 años, el valor del abono será de $23.000. Para el Bodeguero Cadete (7 a 17 años) el monto es de $17.000; el Bodeguero menor (0 a 6 años) no abona cuota y, Jubilados junto con categoría Inclusivo tendrán una cuota de $12.000.

socios bodegueros

El Plan Familiar para el socio Bodeguero se desglosa de la siguiente manera: el socio Bodeguero (+18) abona $23.000 mientras que el segundo miembro del grupo (también +18) abona $20.700. Si en la familia hay más de una personas que ingrese en la categoría Cadete, el primero socio Bodeguero Cadete abonará el precio regular de $17.000, si llegase a haber un segundo y tercero en este encuadre, el segundo abonará $11.390 y el tercero $5780. Es preciso aclarar que el descuento es solo en la cuota del club ya que los adicionales que se informen en partidos determinados no serán descontados en el apartado de Plan Familiar Bodeguero.

bodegueros familia

Los adicionales para los Socios Bodegueros varían según el partido y la tribuna a la que se asiste. En la Popular Este y Oeste son $2.000, en la Platea Sur $8.000, en la Platea Norte Lateral $10.00 y en la Platea Norte Central $15.000. Menores no pagan adicionales. Con la compra del abono anual, los socios se ahorran un 25% del monto total. Con la compra del abono semestral, el descuento es del 15%.

Para el ítem Socio Pleno, los valores del Plan Familiar son los siguientes: Pleno Mayor (+18 años) $38.000, segundo Pleno Mayor $34.200, Pleno Cadete (7 a 17 años) $19.000, segundo Pleno Cadete $15.200, tercer Pleno Cadete $11.400.

plan familiar pleno tomba

Los adicionales para esta categoría de Socio Pleno no tienen que abonarse en caso de asistir a la tribuna Este y Oeste. Si acuden a la Platea Sur se agregan $8.000, para la Platea Norte Lateral se deben abonar $10.000 y para la Platea Norte Central $15.000. Es preciso recordar que los adicionales se informan por las vías oficiales del club en partidos determinados del torneo, no en todos. El ahorro por Abono Anual o Semestral es el mismo que en la categoría Socios Bodegueros.

Quienes deseen asociarse pueden inscribirse a través de la página bodegueros.ar