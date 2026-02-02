Tarjeta SUBE: hasta qué monto se puede viajar sin crédito en febrero

Un nuevo mes ha comenzado y varias personas recurren al transporte público para poder movilizarse a diversos lugares. Sin embargo, existe un miedo común entre los pasajeros: quedarse sin saldo en la tarjeta SUBE.
Por suerte, pocas personas saben que el sistema permite a los usuarios viajar incluso sin crédito disponible en la tarjeta SUBE, siempre que el precio del boleto no supere el límite habilitado.
¿Hasta qué monto se puede viajar sin crédito en la tarjeta SUBE?
En colectivos de todo el país, el saldo negativo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de -$1.200, según la información oficial del sistema. Esto significa que, aun con saldo cero, se puede viajar mientras el importe del pasaje no supere ese tope.
Sin embargo, este monto varía en diversos medios de transporte público a lo largo del país:
- Colectivos (todo el país): hasta -$1.200
- Subte CABA: hasta -$1.200
- Trenes AMBA (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Sur): hasta -$650
- Tren Urquiza: hasta -$480 (monto provisorio por recambio tecnológico)
¿Cómo registrar la tarjeta SUBE?
Siempre se aconseja registrar la tarjeta SUBE, ya que garantiza el acceso a beneficios y facilita la gestión de cargas y consultas. Además, en varias líneas de colectivos ya se puede pagar con tarjetas bancarias y billeteras virtuales, una alternativa útil si se agotó el margen negativo.
Para poder consultar o chequear el saldo en la tarjeta SUBE pueden hacerlo desde la web oficial (Mi SUBE), la app SUBE o apoyando la tarjeta en un celular con NFC. El saldo máximo que puede tener una SUBE es de $40.000, y las cargas electrónicas se acreditan por app, Carga a Bordo en colectivos o Terminales Automáticas.
Por otro lado, es importante destacar que al tener la tarjeta SUBE registrada, en caso de robo o pérdida uno puede solicitar el traspaso del crédito a una tarjeta nueva, y no se pierde el dinero.