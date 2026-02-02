Tarjeta SUBE: hasta qué monto se puede viajar sin crédito en febrero

Tarjeta SUBE.jpg El saldo negativo máximo permitido es de -$1.200 en la tarjeta SUBE.

Sin embargo, este monto varía en diversos medios de transporte público a lo largo del país:

Colectivos (todo el país): hasta -$1.200

hasta -$1.200 Subte CABA: hasta -$1.200

hasta -$1.200 Trenes AMBA (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Sur): hasta -$650

(Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Sur): hasta -$650 Tren Urquiza: hasta -$480 (monto provisorio por recambio tecnológico)

¿Cómo registrar la tarjeta SUBE?

Siempre se aconseja registrar la tarjeta SUBE, ya que garantiza el acceso a beneficios y facilita la gestión de cargas y consultas. Además, en varias líneas de colectivos ya se puede pagar con tarjetas bancarias y billeteras virtuales, una alternativa útil si se agotó el margen negativo.

Tarjeta SUBE.jpg Las cargas electrónicas en la tarjeta SUBE se acreditan por app, Carga a Bordo en colectivos o Terminales Automáticas.

Para poder consultar o chequear el saldo en la tarjeta SUBE pueden hacerlo desde la web oficial (Mi SUBE), la app SUBE o apoyando la tarjeta en un celular con NFC. El saldo máximo que puede tener una SUBE es de $40.000, y las cargas electrónicas se acreditan por app, Carga a Bordo en colectivos o Terminales Automáticas.

Por otro lado, es importante destacar que al tener la tarjeta SUBE registrada, en caso de robo o pérdida uno puede solicitar el traspaso del crédito a una tarjeta nueva, y no se pierde el dinero.