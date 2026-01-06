Tarjeta SUBE: lo que hay que saber para obtener en enero los beneficios de descuentos

El proceso es necesario para mantener los descuentos que ofrece cada abono. Aseguró transporte que es ágil y puede hacerse en el momento de viajar o mediante canales digitales.

Las personas usuarias del sistema SUBE que cuenten con tarjeta física y accedan a descuentos locales, deben realizar la actualización de su beneficio para continuar disfrutando de la tarifa diferencial en el transporte público.