Tarjeta SUBE: lo que hay que saber para obtener en enero los beneficios de descuentos

El área de transporte del Gobierno de Mendoza dio a conocer cómo debe realizarse la actualización de beneficios disponibles desde enero para los usuarios de la tarjeta SUBE.
El proceso es necesario para mantener los descuentos que ofrece cada abono. Aseguró transporte que es ágil y puede hacerse en el momento de viajar o mediante canales digitales.
Las personas usuarias del sistema SUBE que cuenten con tarjeta física y accedan a descuentos locales, deben realizar la actualización de su beneficio para continuar disfrutando de la tarifa diferencial en el transporte público.
Un proceso ágil y accesible
La actualización de la tarjeta SUBE física puede realizarse en simples pasos a través de distintos canales:
- App SUBE: seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.
- Terminal Automática: en la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.
- Validador del colectivo: mediante la funcionalidad Atributo bordo. Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.
Las personas que tengan su beneficio registrado en la SUBE Digital no necesitan realizar este proceso de actualización. El beneficio se renueva automáticamente.
Fuente: Gobierno de Mendoza.