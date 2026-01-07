Cómo renovar los beneficios de la tarjeta SUBE: paso a paso

App SUBE: seleccionar la opción "Acreditá y consultá saldo", luego "Ver saldo" y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje "Tu tarjeta está actualizada". Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal automática: en la terminal más cercana, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

Validador del colectivo: mediante la funcionalidad "Atributo bordo". Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al validador, en el mismo lugar donde se paga el boleto, hasta que la pantalla confirme que el atributo fue aplicado.

A partir de enero, quienes tengan tarjeta SUBE física con descuentos locales deben actualizar su beneficio.

El proceso es simple y puede realizarse a través de distintos medios:

App SUBE

Terminal Automática

Validador del colectivo pic.twitter.com/ufZw4bixrZ — Transporte Mendoza (@Transporte_Mza) January 5, 2026

Es importante aclarar que aquellos usuarios que tengan su beneficio registrado en la SUBE Digital no necesitan realizar este proceso de actualización. El beneficio se renueva automáticamente.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en la actualidad?

A partir del pasado 1 de enero, el valor del pasaje de colectivo pasó a costar $1.400, y el mismo ya estaba previsto y anunciado desde el 2025. En menos de un año, la tarifa plana pasó de $850 a $1.400.

Tarjeta SUBE.jpg En el caso de la SUBE Digital, el beneficio se renueva automáticamente.

Descuentos para poder viajar en colectivo y ahorrar dinero

VISA con NFC

Se puede obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje, pero el tope mensual es de $10.000 por tarjeta. Esto es válido tanto para colectivo como para subte (ideal si te vas de vacaciones a Buenos Aires). El reintegro puede demorar hasta 30 días hábiles.

BNA con QR

Puedes obtener el 100% de reintegro sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $5.000 y es para subte o colectivo. El QR se genera en la pantalla y luego se acerca al cuadrado blanco para pagar, no se apoya. El reintegro se acredita en un plazo de 20 a 30 días hábiles, según el banco o billetera.

NARANJA X con NFC

El reintegro es del 100% sobre el valor del pasaje. El tope mensual es de $10.000 por tarjeta y es válido para subte y colectivo. Puede ser tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard.

TARJETA SUBE (descuentos por combinación)

El primer viaje es tarifa completa; el segundo viaje es con 50% de descuento; el tercer viaje en adelante es con 75% de descuento (dentro de las 2 horas). El requisito para obtener a estos descuentos es contar con una tarjeta SUBE registrada y válida.