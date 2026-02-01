River conservó la punta y el invicto pese a que no pudo con Rosario Central

River mantuvo su invicto y la punta en su visita a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura.
River mantuvo su invicto en su visita Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura.
River mantuvo su invicto y la punta en su visita a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura.
El encuentro terminó 0 a 0 pese a que a los 38' Driussi marcó el 1 a 0, pero tras revisar el VAR la jugada fue invalidada por off side.
Con Di María y el empuje de su gente, Rosario Central presionó a River, emparejó el encuentro e inquietó a River.
River fue más en el primer tiempo y mereció la ventaja, pero no pudo romper el cero y por eso en el inicio del complemento Gallardo mandó a la cancha a Maxi Salas en lugar de Driussi, quien se fue con alguna molestia física.
¿Otro favor a Rosario Central?: el gol anulado a River en el Gigante de Arroyito