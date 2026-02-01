River conservó la punta y el invicto pese a que no pudo con Rosario Central

El encuentro terminó 0 a 0 pese a que a los 38' Driussi marcó el 1 a 0, pero tras revisar el VAR la jugada fue invalidada por off side.

river central 2

¿Hubo penal contra Di María?

Central presionó en la segunda parte

Con Di María y el empuje de su gente, Rosario Central presionó a River, emparejó el encuentro e inquietó a River.