River conservó la punta y el invicto pese a que no pudo con Rosario Central

River mantuvo su invicto en su visita Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River y Central terminaron a mano.

River mantuvo su invicto y la punta en su visita a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro terminó 0 a 0 pese a que a los 38' Driussi marcó el 1 a 0, pero tras revisar el VAR la jugada fue invalidada por off side.

¿Hubo penal contra Di María?

Central presionó en la segunda parte

Con Di María y el empuje de su gente, Rosario Central presionó a River, emparejó el encuentro e inquietó a River.

Salas por Driussi en el reinicio

River fue más en el primer tiempo y mereció la ventaja, pero no pudo romper el cero y por eso en el inicio del complemento Gallardo mandó a la cancha a Maxi Salas en lugar de Driussi, quien se fue con alguna molestia física.

El gol de Driussi fue anulado por el VAR

¿Otro favor a Rosario Central?: el gol anulado a River en el Gigante de Arroyito

Impactante recibimiento para el Canalla

Paulo Díaz y Rivero, juntos en la defensa de River

