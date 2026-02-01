Netflix: la serie de 19 capítulos con Al Pacino en su papel más audaz y provocador

La serie está protagonizada por Al Pacino, en uno de los roles más potentes de su etapa televisiva, acompañado por Logan Lerman, quien encarna a un joven que se ve arrastrado a un mundo tan brutal como moralmente complejo. A lo largo de sus dos temporadas, de 11 y 8 capítulos, la historia profundiza en la memoria, la venganza y los límites éticos, con un tono que muchos críticos compararon con el cine de Quentin Tarantino por su estilo audaz y provocador.

Con críticas destacadas que la definen como inteligente, perversa y necesaria, La cacería (Hunters) se consolidó como una serie que no deja indiferente. Dentro de Netflix, se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de series y películas que desafían al espectador, combinando entretenimiento, reflexión y actuaciones de alto nivel.