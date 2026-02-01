Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie de 19 capítulos con Al Pacino en su papel más audaz y provocador

Está en Netflix el drama criminal con Al Pacino y Logan Lerman que mezcla hechos reales y ficción, ideal para fans de series y películas provocadoras

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Al Pacino es el protagonista de esta serie de Netflix.

La cacería (Hunters) es una de las propuestas más provocadoras del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan series y películas intensas que mezclen crimen y drama con una fuerte carga histórica. Creada por David Weil, la ficción se atreve a combinar hechos reales con una narrativa estilizada y violenta, ambientada en los años 70, donde un grupo secreto se dedica a cazar criminales nazis ocultos en Estados Unidos.

La serie está protagonizada por Al Pacino, en uno de los roles más potentes de su etapa televisiva, acompañado por Logan Lerman, quien encarna a un joven que se ve arrastrado a un mundo tan brutal como moralmente complejo. A lo largo de sus dos temporadas, de 11 y 8 capítulos, la historia profundiza en la memoria, la venganza y los límites éticos, con un tono que muchos críticos compararon con el cine de Quentin Tarantino por su estilo audaz y provocador.

Con críticas destacadas que la definen como inteligente, perversa y necesaria, La cacería (Hunters) se consolidó como una serie que no deja indiferente. Dentro de Netflix, se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de series y películas que desafían al espectador, combinando entretenimiento, reflexión y actuaciones de alto nivel.

Netflix: de qué trata la serie La cacería

La sinopsis oficial de la serie La cacería versa: "En 1977, un criptógrafo judío presencia el asesinato de su abuela y ocupa su lugar en un grupo dedicado a cazar a los nazis que planean levantar el Cuarto Reich".

La trama de la serie gira en torno a una banda diversa de cazadores nazis que viven en 1977 en la ciudad de Nueva York y descubre que cientos de oficiales nazis de alto rango viven entre ellos y conspiran para crear un Cuarto Reich en los EE. UU. justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.

Netflix: tráiler de la serie La cacería

Embed - Hunters (Amazon) - Tráiler español (HD)

Reparto de La cacería, serie de Netflix

  • Logan Lerman como Jonah Heidelbaum
  • Al Pacino como Meyer Offerman / Wilhelm Zuchs
  • Lena Olin como Eva Braun-Hitler / The Colonel
  • Jerrika Hinton como Millie Morris
  • Josh Radnor como Lonny Flash
  • Kate Mulvany como Sister Harriet
  • Louis Ozawa como Joe Torrance
  • Tiffany Boone como Roxy Jones
  • Carol Kane como Mindy Markowitz
  • Greg Austin como Travis Leich
  • Dylan Baker como Biff Simpson
Dónde ver la serie La cacería, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La cacería se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar TV y HBO Max.
  • Estados Unidos: la serie La cacería (Hunters) se puede ver en Netflix y Prime Video.
  • España: la serie La cacería se puede ver en Netflix y Prime Video.

