Netflix: la serie de 19 capítulos con Al Pacino en su papel más audaz y provocador

La cacería (Hunters) es una de las propuestas más provocadoras del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan series y películas intensas que mezclen crimen y drama con una fuerte carga histórica. Creada por David Weil, la ficción se atreve a combinar hechos reales con una narrativa estilizada y violenta, ambientada en los años 70, donde un grupo secreto se dedica a cazar criminales nazis ocultos en Estados Unidos.
Está en Netflix el drama criminal con Al Pacino y Logan Lerman que mezcla hechos reales y ficción, ideal para fans de series y películas provocadoras
La serie está protagonizada por Al Pacino, en uno de los roles más potentes de su etapa televisiva, acompañado por Logan Lerman, quien encarna a un joven que se ve arrastrado a un mundo tan brutal como moralmente complejo. A lo largo de sus dos temporadas, de 11 y 8 capítulos, la historia profundiza en la memoria, la venganza y los límites éticos, con un tono que muchos críticos compararon con el cine de Quentin Tarantino por su estilo audaz y provocador.
Con críticas destacadas que la definen como inteligente, perversa y necesaria, La cacería (Hunters) se consolidó como una serie que no deja indiferente. Dentro de Netflix, se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de series y películas que desafían al espectador, combinando entretenimiento, reflexión y actuaciones de alto nivel.
Netflix: de qué trata la serie La cacería
La sinopsis oficial de la serie La cacería versa: "En 1977, un criptógrafo judío presencia el asesinato de su abuela y ocupa su lugar en un grupo dedicado a cazar a los nazis que planean levantar el Cuarto Reich".
La trama de la serie gira en torno a una banda diversa de cazadores nazis que viven en 1977 en la ciudad de Nueva York y descubre que cientos de oficiales nazis de alto rango viven entre ellos y conspiran para crear un Cuarto Reich en los EE. UU. justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.
Netflix: tráiler de la serie La cacería
Reparto de La cacería, serie de Netflix
- Logan Lerman como Jonah Heidelbaum
- Al Pacino como Meyer Offerman / Wilhelm Zuchs
- Lena Olin como Eva Braun-Hitler / The Colonel
- Jerrika Hinton como Millie Morris
- Josh Radnor como Lonny Flash
- Kate Mulvany como Sister Harriet
- Louis Ozawa como Joe Torrance
- Tiffany Boone como Roxy Jones
- Carol Kane como Mindy Markowitz
- Greg Austin como Travis Leich
- Dylan Baker como Biff Simpson
Dónde ver la serie La cacería, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La cacería se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la serie La cacería (Hunters) se puede ver en Netflix y Prime Video.
- España: la serie La cacería se puede ver en Netflix y Prime Video.