Santiago Ascacíbar debutó en Boca: cómo le fue en su estreno

Para colmo, hay dos situaciones que complicaron más la situación. Por un lado, en abril de 2024 el mediocampista había declarado: "Este es mi lugar en el mundo. En Argentina solo voy a jugar en Estudiantes"; por el otro, Ascacíbar era el capitán del Pincha.

De igual manera el traspaso se llevó adelante y Claudio Úbeda decidió que era el momento de su debut en Boca. Fue así que lo seleccionó como uno de los once jugadores titulares y se paró en el sector izquierdo del mediocampo, al lado de Leandro Paredes en una línea de tres que completó Ánder Herrera.

En el primer tiempo su rol fue más ofensivo que el de sus compañeros del mediocampo dejando en evidencia que las indicaciones señalaban que debía pisar cada vez que pudiera el área de la Lepra rosarina. Paralelamente, cuando a Boca le tocaba defender Santiago Ascacíbar tenía que pararse cerca de la línea del fondo, por lo que tuvo que recurrir a su buen estado físico para cubrir diferentes sectores del campo de juego.

Antes de los 15 minutos de la primera etapa recibió una dura falta de Jerónimo Gómez Mattar que provocó que Ascacíbar terminara en el piso y con gestos de dolor. Por su lado, el jugador de Newell's recibió la tarjeta amarilla.

Las estadísticas indican que en la primera etapa gambeteó en dos oportunidades y de manera exitosa, quitó una pelota y ganó cinco de siete duelos. Además, solo se equivocó en dos pases que, para su fortuna, no fue en zona de peligro para Boca.

El segundo tiempo de Santiago Ascacíbar en su debut en Boca

En el complemento su rol fue más defensivo teniendo en cuenta que Newell's intentó hacerse con el balón para intentar empatar la historia. En el minuto 64 convirtió su segunda infracción del partido y el árbitro Darío Herrera decidió sacarle la tarjeta amarilla.

Con la salida de Herrera en el minuto 71 Santiago Ascacíbar se paró delante del doble cinco formado por Paredes y Delgado, pero en el 87 Claudio Úbeda decidió la salida de Paredes por lo que tuvo que volver a una posición más defensiva.

El técnico también decidió el ingreso de Ángel Romero quien disputó la segunda etapa y aunque completó un buen papel, todas las miradas fueron para el mediocampista de Estudiantes de La Plata.

Boca Juniors se impuso en La Bombonera por 2 a 0 frente a Newell's y encontró en la figura de Santiago Ascacíbar un mediocampista firme que, al parecer, le traerá soluciones al entrenador y grandes alegrías a los hinchas.