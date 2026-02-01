Boca le ganó a Newell's en La Bombonera y volvió a sumar en el Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018105825105961045&partner=&hide_thread=false ¡DARÍO HERRERA REVISÓ LA INFRACCIÓN SOBRE ÁNGEL ROMERO Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA BOMBONERA!





El debut de Ángel Romero en Boca

Úbeda apostó por la juventud en un ataque conformado por Exequiel Zeballos (habitual en su esquema), Iker Zufiaurre y el juvenil Gonzalo Gelini, mientras que Ángel Romero estuvo entre los suplentes e ingresó en el complemento.

El gol de Boca lo hizo Lautaro Blanco

¡¡JUSTO UN EX CANALLA!! ¡¡BLANCO SE LA PICÓ A ARIAS Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE NEWELL'S EN LA BOMBONERA!!

Mirá quien vino: Willem Dafoe

El actor estadounidense Willem Dafoe está Buenos Aires para presentar “The Souffleur”, el nuevo film del director argentino Gastón Solnicki, y fue a La Bombonera.

El Ruso tuvo su chance frente a Arias

¡¡NUEVAMENTE GABY!! ¡¡ARIAS LE GANÓ EL MANO A MANO AL RUSITO ASCACIBAR Y SALVÓ A NEWELL'S DEL 1-0 DE BOCA!!





Una delantera histórica para el Xeneize

Boca juega con 3 delanteros surgidos de sus divisiones inferiores como titulares después de 13 años.

La última vez fue ante Excursionistas, por la Copa Argentina 2013 (ganó 4-0) y jugaron Sebastián Palacios, Lucas Viatri y Nicolás Blandi.

Gonzalo Gelini, el pibe que se ganó una chance en el once inicial de Boca

Gonzalo Gelini, joven delantero de 19 años, es la novedad del equipo titular de Boca ante Newell's. El juvenil ingresó a los 29' del segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata en lugar de Tomás Belmonte y fue clave en el gol del descuento que anotó el “Changuito Zeballos.

Gonzalo Gelini, la promesa de Boca que Úbeda puso como titular en La Bombonera

Gonza Gelini

Ascacíbar y su debut como titular en Boca

Úbeda le dio la oportunidad al Ruso Asacíbar de ir de arranque.

El ex centrocampista de Estudiantes comparte la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y el español Ander Herrera, quien fue suplente en la derrota 2-1 en La Plata, con la intención de dominar el encuentro desde la tenencia de la pelota en aquel sector del campo.