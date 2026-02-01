Inicio Ovación Fútbol Boca
Boca le ganó a Newell's en La Bombonera y volvió a sumar en el Torneo Apertura

Boca, con el debut de Ascacíbar como titular y Ángel Romero como suplente, le ganó a Newell's por la fecha 3 del Torneo Apertura.

Por UNO
Boca consiguió un triunfo necesario ante Newell's, en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura y con el debut como titular de Santiago Ascacíbar.

El el primer gol lo hizo Lautaro Blanco a los 40' y a los 9' del complemento, a instancias del VAR, hubo penal para el dueño de casa y Leandro Paredes marcó el 2 a 0.

El VAR y Herrera dieron penal para Boca

Polémica en La Bombonera: Herrera fue al VAR y cambió un tiro libre por penal para Boca

El debut de Ángel Romero en Boca

Úbeda apostó por la juventud en un ataque conformado por Exequiel Zeballos (habitual en su esquema), Iker Zufiaurre y el juvenil Gonzalo Gelini, mientras que Ángel Romero estuvo entre los suplentes e ingresó en el complemento.

romero

El gol de Boca lo hizo Lautaro Blanco

Mirá quien vino: Willem Dafoe

El actor estadounidense Willem Dafoe está Buenos Aires para presentar “The Souffleur”, el nuevo film del director argentino Gastón Solnicki, y fue a La Bombonera.

dafoe

El Ruso tuvo su chance frente a Arias

Una delantera histórica para el Xeneize

Boca juega con 3 delanteros surgidos de sus divisiones inferiores como titulares después de 13 años.

La última vez fue ante Excursionistas, por la Copa Argentina 2013 (ganó 4-0) y jugaron Sebastián Palacios, Lucas Viatri y Nicolás Blandi.

Gonzalo Gelini, el pibe que se ganó una chance en el once inicial de Boca

Gonzalo Gelini, joven delantero de 19 años, es la novedad del equipo titular de Boca ante Newell's. El juvenil ingresó a los 29' del segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata en lugar de Tomás Belmonte y fue clave en el gol del descuento que anotó el “Changuito Zeballos.

Gonzalo Gelini, la promesa de Boca que Úbeda puso como titular en La Bombonera

Ascacíbar y su debut como titular en Boca

Úbeda le dio la oportunidad al Ruso Asacíbar de ir de arranque.

El ex centrocampista de Estudiantes comparte la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y el español Ander Herrera, quien fue suplente en la derrota 2-1 en La Plata, con la intención de dominar el encuentro desde la tenencia de la pelota en aquel sector del campo.

