Boca le ganó a Newell's en La Bombonera y volvió a sumar en el Torneo Apertura

Boca consiguió un triunfo necesario ante Newell's, en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura y con el debut como titular de Santiago Ascacíbar.
El el primer gol lo hizo Lautaro Blanco a los 40' y a los 9' del complemento, a instancias del VAR, hubo penal para el dueño de casa y Leandro Paredes marcó el 2 a 0.
Polémica en La Bombonera: Herrera fue al VAR y cambió un tiro libre por penal para Boca
Úbeda apostó por la juventud en un ataque conformado por Exequiel Zeballos (habitual en su esquema), Iker Zufiaurre y el juvenil Gonzalo Gelini, mientras que Ángel Romero estuvo entre los suplentes e ingresó en el complemento.
El actor estadounidense Willem Dafoe está Buenos Aires para presentar “The Souffleur”, el nuevo film del director argentino Gastón Solnicki, y fue a La Bombonera.
Boca juega con 3 delanteros surgidos de sus divisiones inferiores como titulares después de 13 años.
La última vez fue ante Excursionistas, por la Copa Argentina 2013 (ganó 4-0) y jugaron Sebastián Palacios, Lucas Viatri y Nicolás Blandi.
Gonzalo Gelini, joven delantero de 19 años, es la novedad del equipo titular de Boca ante Newell's. El juvenil ingresó a los 29' del segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata en lugar de Tomás Belmonte y fue clave en el gol del descuento que anotó el “Changuito Zeballos.
Gonzalo Gelini, la promesa de Boca que Úbeda puso como titular en La Bombonera
Úbeda le dio la oportunidad al Ruso Asacíbar de ir de arranque.
El ex centrocampista de Estudiantes comparte la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y el español Ander Herrera, quien fue suplente en la derrota 2-1 en La Plata, con la intención de dominar el encuentro desde la tenencia de la pelota en aquel sector del campo.