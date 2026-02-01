Huracán Las Heras renovó su plantel para el Torneo Federal A y sumó una larga lista de refuerzos

A través de sus redes sociales, el Globo ha confirmado las incorporaciones al plantel que dirigirá Sergio Toti Arias y la dirigencia continúa trabajando para conformar un equipo competitivo.

Ignacio Gonzalez.jpg Ignacio González es uno de los jugadores que continua. Foto: Franco Monsalvo/ Prensa Huracán Las Heras

El Globo es uno de los dos representantes mendocinos en la tercera categoría del fútbol argentino y buscará en esta nueva temporada lograr el ansiado ascenso a la Primera Nacional.