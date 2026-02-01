Huracán Las Heras renovó su plantel para el Torneo Federal A y sumó una larga lista de refuerzos

Huracán Las Heras lleva adelante una profunda renovación de su plantel de cara al Torneo Federal A 2026 y ha sumado numerosas incorporaciones.
Huracán Las Heras se prepara para el próximo Torneo Federal A y confirmó la llegada de varios futbolistas con el objetivo de alcanzar el ascenso.
A través de sus redes sociales, el Globo ha confirmado las incorporaciones al plantel que dirigirá Sergio Toti Arias y la dirigencia continúa trabajando para conformar un equipo competitivo.
El Globo es uno de los dos representantes mendocinos en la tercera categoría del fútbol argentino y buscará en esta nueva temporada lograr el ansiado ascenso a la Primera Nacional.