Federal A

Huracán Las Heras renovó su plantel para el Torneo Federal A y sumó una larga lista de refuerzos

Huracán Las Heras se prepara para el próximo Torneo Federal A y confirmó la llegada de varios futbolistas con el objetivo de alcanzar el ascenso.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Con Sergio Toti Arias Huracán Las Heras se ha renovado y buscará el ascenso al Federal A.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

Huracán Las Heras lleva adelante una profunda renovación de su plantel de cara al Torneo Federal A 2026 y ha sumado numerosas incorporaciones.

A través de sus redes sociales, el Globo ha confirmado las incorporaciones al plantel que dirigirá Sergio Toti Arias y la dirigencia continúa trabajando para conformar un equipo competitivo.

Ignacio Gonzalez.jpg
Ignacio González es uno de los jugadores que continua.

El Globo es uno de los dos representantes mendocinos en la tercera categoría del fútbol argentino y buscará en esta nueva temporada lograr el ansiado ascenso a la Primera Nacional.

Los refuerzos confirmados por Huracán Las Heras

  • Franco Agüero: arquero de 32 años con último paso en Villa Mitre. Ya jugó en Huracán Las Heras.
  • Nicolás Genes: volante ofensivo de 23 años, viene de Central Norte de Salta.
  • Albano Alessandrini: volante central de 21 años que llega desde el Real Oruro de Bolivia.
  • Aldo Araujo: delantero proveniente de Crucero del Norte que tiene 34 años.
  • Anderson Salazar: delantero de 20 años, colombiano, viene de jugar en la reserva de Independiente Rivadavia.
  • Alejandro Toledo: delantero de 35 años, su último club fue el CADU.
  • Facundo Romero: volante proveniente de Central Norte de 24 años.
  • Marcos Sosa: mediocampista de Romanija Pale de Bosnia, tiene 25 años.
  • Arian Giordano: defensor de 24 años proveniente de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.
  • Juan Aguilar: defensor proveniente de All Boys de La Pampa que regresa al club. Tiene 22 años.
  • Lucas Agolzino: volante que llegó desde Unión de Santa Fe y tiene 30 años.
  • Nicolás Sandoval: volante que extendió su vínculo.
  • Ignacio González: volante que renovó su continuidad.

Los juveniles que siguen en el club

  • Ramiro Pacheco: arquero de 22 años)
  • Jeremías Pomazán: defensor de 20 años)
  • Eduardo Leiva: volante de 18 años)
  • Matías Dieli: volante de 22 años)
  • Luis Rossi: volante extremo de 21 años)

