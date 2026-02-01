River tendrá riesgo en su visita a Rosario Central: hora, TV y formaciones

Gallardo no convocó a su reciente incorporación Kendry Páez, el ecuatoriano que llegó procedente del Chelsea inglés.

Así River llega a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, con seis unidades cada uno.

Rosario Central viene de superar 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

convocados-river Estos son los convocados de River.

Los dirigidos por Jorge Almirón quieren ganar para afianzarse como uno de los candidatos a pelear por el título.

Las probables formaciones de Rosario Central y River, por el Torneo Apertura:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Andrés Merlos.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports Premium.

.