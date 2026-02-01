River tendrá riesgo en su visita a Rosario Central: hora, TV y formaciones

El líder River tendrá un gran riesgo cuando visite este domingo desde las 21.30 a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde tratará de seguir ganando, ya que tiene el puntaje ideal.
River se arriesgará en su visita Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde buscará seguir en la senda del triunfo
El líder River tendrá un gran riesgo cuando visite este domingo desde las 21.30 a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura, donde tratará de seguir ganando, ya que tiene el puntaje ideal.
El encuentro, correspondiente a la Zona B y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro del partido será Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.
River llega a este partido tras vencer por 1-0 a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación los orientados por Marcelo Gallardo superaron por 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.
Gallardo no convocó a su reciente incorporación Kendry Páez, el ecuatoriano que llegó procedente del Chelsea inglés.
Así River llega a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, con seis unidades cada uno.
Rosario Central viene de superar 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.
Los dirigidos por Jorge Almirón quieren ganar para afianzarse como uno de los candidatos a pelear por el título.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Andrés Merlos.
Hora: 21:30.
TV: TNT Sports Premium.
.