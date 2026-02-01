Abierto de Australia: el suculento premio que ganó Alcaraz tras vencer en la final a Djokovic

Luego Djokovic cometió muchísimos errores no forzados, situación que fue aprovechada por Alcaraz para quebrarle el servicio en dos ocasiones y quedarse con el segunda parcial con un contundente 6-2.

En la tercera manga Djokovic siguió enlazando muchos errores no forzados, por lo que el español volver a quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial con un sólido 6-3.

En el último set Djokovic tuvo una muy buena reacción y se mantuvo a tiro en todo momento. Incluso llegó a tener un punto de quiebre para ponerse 5-4 y saque, pero volvió a cometer un error no forzado.

Finalmente, Alcaraz consiguió el quiebre que le dio el triunfo en el duodécimo game, para estampar el 7-5 definitivo.

Alcaraz es el jugador más joven en ganar los tres Grand Slam

Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open), con 22 años y 272 días, dejando atrás el récord del estadounidense Don Budge, quien lo había hecho con 22 años y 363 días.

Esta fue la séptima consagración en un Grand Slam para Alcaraz, quien ya había ganado el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025.

Antes de la final Alcaraz derrotó previamente al australiano Adam Walton, el alemán Yannick Hanfmann, el francés Corentin Moutet (32°), el estadounidense Tommy Paul (19°), el australiano Alex de Miñaur (6°) y el alemán Alexander Zverev (3°).

El suculento premio que ganó Alcaraz

Carlos Alcaraz se embolsçó 4,15 millones de dólares australianos, que al cambio suponen 2,44 millones de euros, unos 2.891.400\ dólares.

