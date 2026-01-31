Abierto de Australia: a qué hora juegan y cómo ver la final Djokovic-Alcaraz

Carlos Alcaraz (1°): con solo 22 años, si levanta el trofeo, completará el "Grand Slam de carrera" (ganar los cuatro grandes Majors). Sería el jugador más joven de la Era Abierta en lograrlo.

Novak Djokovic: El serbio busca su 11° título en el Abierto de Australia y, lo más importante, su 25° Grand Slam. De lograrlo, superaría a Margaret Court y se convertiría en el máximo ganador de todos los tiempos en individuales (contemplando hombres y mujeres).

¿Cómo llegaron a la gran final?

Ambos finalistas tuvieron que sufrir al máximo para poder asegurar su lugar en la final del Abierto de Australia. Alcaraz sobrevivió a una maratón de 5 horas y media ante Alexander Zverev, superando calambres y una desventaja crítica en el quinto set.

Djokovic, por su parte, rompió el maleficio ante su "bestia negra", Jannik Sinner, en una batalla de cinco sets que rozó la perfección tenística por parte del serbio.

Novak Djokovic Novak Djokovic buscará su 11° título en el Abierto de Australia.

El de este domingo en el Rod Laver Arena será el décimo enfrentamiento entre ambos. Hasta el momento se vieron las caras en nueve oportunidades con un saldo a favor de Nole.

Los números hablan de cinco victorias para Djokovic y cuatro para Alcaraz. En cuanto a los mano a mano en finales están igualados 2-2. ¿Quién sacará ventaja este domingo en Melbourne?