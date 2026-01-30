Inicio Ovación Tenis Abierto de Australia
La jugosa cifra que cobrará Carlos Alcaráz si gana el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz jugará por primera vez en su carrera la final de Abierto de Australia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Carlos Alcaraz jugará la final del Abierto de Australia. 

Carlos Alcaraz accedió a la final del Abierto de Australia por primera vez en su carrera. El español de 22 años venció a Alexander Zverev en cinco sets y 5 horas 27 minutos de partido en lo que significó una batalla épica en Melbourne Park entre dos destacados del tenis.

Este domingo, Alcaraz se convertirá en el tenista más joven del circuito en disputar las finales de los cuatro Grand Slam que se juegan cada temporada. Y no solo eso, sino que en su cosecha personal puede hacerse de una jugosa cifra en caso de coronarse en el Abierto de Australia que ya asoma a su definición.

alcaraz zverev
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev dieron una clase magistral de tenis en la semifinal del Abierto de Australia.&nbsp;

Este 2026, desde la organización del Abierto de Australia se elevaron los números de la recompensa monetaria que se le otorga a cada tenista por pasar de ronda. Con ostentosas cifras, el torneo se ubicó como uno de los más generosos en el circuito al subir los montos de los premios a niveles récord.

Carlos Alcaraz espera en la final al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. En caso de imponerse a alguno de estos rivales en la instancia definitoria del Abierto de Australia, el español se llevará una cuantiosa suma a sus arcas personales.

En el 2025, el premio al ganador (fue Jannik Sinner) fue de 96,5 millones de dólares australianos (alrededor de 67,7 millones de dólares norteamericanos). Este 2026, se entregará en el torneo el mayor pozo de premios en la historia del Abierto de Australia: 111,5 millones de la moneda local (unos 75 millones de dólares estadounidenses).

Como incentivo para los campeones, el crecimiento fue del 19% de un año a otro. Por su parte, en las rondas clasificatorias que ya pasaron se aumentó un 16%, lo que también supuso un mayor impulso para los jugadores que están iniciándose en la competencia.

