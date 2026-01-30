La jugosa cifra que cobrará Carlos Alcaráz si gana el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz espera en la final al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. En caso de imponerse a alguno de estos rivales en la instancia definitoria del Abierto de Australia, el español se llevará una cuantiosa suma a sus arcas personales.

En el 2025, el premio al ganador (fue Jannik Sinner) fue de 96,5 millones de dólares australianos (alrededor de 67,7 millones de dólares norteamericanos). Este 2026, se entregará en el torneo el mayor pozo de premios en la historia del Abierto de Australia: 111,5 millones de la moneda local (unos 75 millones de dólares estadounidenses).

Como incentivo para los campeones, el crecimiento fue del 19% de un año a otro. Por su parte, en las rondas clasificatorias que ya pasaron se aumentó un 16%, lo que también supuso un mayor impulso para los jugadores que están iniciándose en la competencia.