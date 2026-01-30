Inicio Series y películas Netflix
Netflix: el thriller alemán de 6 capítulos que te atrapa desde el primer minuto

Es un thriller alemán que se destaca entre las series y películas más vistas de Netflix. Es una historia llena de crímenes y suspenso psicológico

Es un thriller alemán que está en Netflix.

Lauchhammer: Muerte en Lusacia es una de las producciones alemanas más impactantes disponibles en el catálogo de series y películas de Netflix, ideal para los amantes del drama y el thriller criminal con tono crudo y realista. A lo largo de sus 6 capítulos, la historia se desarrolla de forma envolvente, apostando al suspenso psicológico y a los pequeños detalles.

La serie se ambienta en Lusacia, una región marcada por la explotación industrial y el desgaste social. El relato aborda crímenes violentos, secretos enterrados y una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano y la tierra que habita, algo que la crítica destacó como uno de sus grandes aciertos. Su tono sobrio, oscuro y contenido refuerza la sensación de incomodidad y tensión constante.

Desde su potente inicio, Lauchhammer: Muerte en Lusacia logra atrapar al espectador sin recurrir a giros exagerados, construyendo el misterio de manera inteligente y progresiva. Las actuaciones y la puesta en escena acompañan una narrativa que exige atención y paciencia, recompensando a quienes disfrutan de series y películas que priorizan la atmósfera y la profundidad por sobre la acción constante.

Dentro del catálogo de Netflix, esta producción se posiciona como una opción ideal para quienes buscan thrillers de calidad, con una mirada social y un enfoque adulto. Una serie intensa, incómoda y reflexiva, perfecta para maratonear y dejarse llevar por un misterio que se revela lentamente.

Netflix: de qué trata Lauchhammer: Muerte en Lusacia

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia versa: “Cuando un macabro asesinato fuerza al detective Maik Briegand a regresar a su tierra natal, comienza a desenterrar cadáveres, pistas y sus propios traumas del pasado”.

Netflix: tráiler de la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia

Reparto de Lauchhammer: Muerte en Lusacia

  • Mišel Matievi como Maik Briegand
  • Odine Johne como Annalena Gottknecht
  • Marc Hosemann como André Pötschke
  • Ella Lee como Jackie Briegand
  • Jacob Matschenz como Jannick Wolf
  • Malik Blumenthal como Jannick Wolf
  • Jule Hermann como Ramona Schinschke
Dónde ver la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Close to Home: Murder in the Coalfield se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Lauchhammer: Muerte en Lusacia se puede ver en Netflix.

