¿Cuál es el significado del anilo de compromiso de los Bridgerton?

Bridgerton anillo El anillo de compromiso de perlas se ha convertido en un ícono en la serie Bridgerton.

Además, las perlas se usaban en anillos de compromisos de jovenes debutantes debido a que eran consideradas como un signo de elegancia y de buen gusto. Por otro lado es importante destacar que en el siglo XIX, los anillos de compromiso y matrimonio eran símbolos de amor, compromiso y estatus social.

Los anillos de compromiso también eran una señal pública del vínculo entre dos personas. En el caso de la familia Bridgerton, los anillos de compromiso y su forma de flor representan el pensamiento de amor y una eternidad juntos.

¿Qué significado tiene la flor en un anillo de compromiso?

El tipo de pieza que vemos como anillo de compromiso en Bridgerton es una flor de pensamiento, y la palabra “pansy” proviene del francés “pensée,” que significa “pensamiento.” Las flores de pensamiento han funcionado como símbolos de reflexión, contemplación y recuerdos.

Bridgerton Colin Bridgerton pidiendole matrimonio a Penelope Featherington.

Los anillos de compromiso con esta flor pueden crear pensamientos profundos, introspección personal o la memoria de un ser querido. Además, típicos entre la época Gregoriana y Victoriana.

El anillo de compromiso de Bridgerton ha generado tanto furor alrededor del mundo que la marca Pandora lanzó una colección de dijes o charms, pulseras y anillos. Uno de esos anillos es similar al que usan los jóvenes Bridgerton para pedir matrimonio.