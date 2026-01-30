Una de las series más exitosas de Netflix es "Bridgerton", la cual se basa en las novelas homónimas de la escritora Julia Quinn. Esta semana se estrenó la primera parte de la cuarta temporada y los fanáticos de esta historia quieren conocer todos los detalles posibles de sus personajes y tramas.
Cuál es el significado del anilo de compromiso de los Bridgerton
Un detalle que llama mucho la atención es el anillo que todos los hombres Bridgerton usan para pedir matrimonio. A continuación te explicamos cuál es su significado y por qué es tan importante en la trama de esta serie.
¿Cuál es el significado del anilo de compromiso de los Bridgerton?
El anillo de compromiso que vemos en la serie Bridgerton está conformado por perlas que crean una flor. Las personas son asociadas con la pureza y la virtud, cualidades muy valoradas en las mujeres de la alta sociedad de la época.
Además, las perlas se usaban en anillos de compromisos de jovenes debutantes debido a que eran consideradas como un signo de elegancia y de buen gusto. Por otro lado es importante destacar que en el siglo XIX, los anillos de compromiso y matrimonio eran símbolos de amor, compromiso y estatus social.
Los anillos de compromiso también eran una señal pública del vínculo entre dos personas. En el caso de la familia Bridgerton, los anillos de compromiso y su forma de flor representan el pensamiento de amor y una eternidad juntos.
¿Qué significado tiene la flor en un anillo de compromiso?
El tipo de pieza que vemos como anillo de compromiso en Bridgerton es una flor de pensamiento, y la palabra “pansy” proviene del francés “pensée,” que significa “pensamiento.” Las flores de pensamiento han funcionado como símbolos de reflexión, contemplación y recuerdos.
Los anillos de compromiso con esta flor pueden crear pensamientos profundos, introspección personal o la memoria de un ser querido. Además, típicos entre la época Gregoriana y Victoriana.
El anillo de compromiso de Bridgerton ha generado tanto furor alrededor del mundo que la marca Pandora lanzó una colección de dijes o charms, pulseras y anillos. Uno de esos anillos es similar al que usan los jóvenes Bridgerton para pedir matrimonio.