Netflix: Blanca Suárez brilla con la película española que te hará reír y pensar
Netflix cuenta con el mejor catálogo de películas españolas, entre la que se encuentra una grandísima comedia con Blanca Suárez. La cinta te hará reír y pensar
Sara (Blanca Suárez), Lucía (Macarena García), Sofía (Amaia Salamanca) y Claudia (Belén Cuesta) son cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son totalmente opuestas. Al morir su madre Carmen (Marisa Paredes), las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella.
Además, por un breve espacio de tiempo tendrán que aguantarse, conocerse y aceptarse.
La argentina Gabriela Tagliavini dirige esta comedia cuyo reparto protagonista está formado por Blanca Suárez.
Netflix: de qué trata la película A pesar de todo
La sinopsis de la película españolal A pessar de todo relata que todo comienza tras el entierro a la americana de Carmen y la cinta de vídeo que ha dejado grabada en la lectura del testamento, dónde revela a sus hijas la verdad, o al menos parte de esta, sobre el que hasta ahora creían su padre.
Para cobrar su parte de herencia y a modo de juego, las cuatro hermanas tendrán que trabajar juntas para encontrar cada una a su respectivo padre.
Todas parecen gozar de una buena posición económica y no necesitar el dinero, pese a esto, deciden ceder al capricho. No siendo la curiosidad lo que las mueve, parecen navegar entre la lista de amantes de su madre con pereza y prisa por terminar la tediosa labor.
Netflix: reparto de la película A pesar de todo
- Macarena García
- Belán Rueda
- Blanca Suárez
- Amaia Salamanca
- Rossy de Palma
- Maxi Iglesias
- Carlos Bardem
- Marisa Paredes
- Juan Diego
- Emilio Gutiérrez Caba
Tráiler de la película A pesar de todo
Dónde ver la película A pesar de todo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.
- España: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.