Netflix: Blanca Suárez brilla con la película española que te hará reír y pensar

Netflix cuenta con el mejor catálogo de películas españolas, entre la que se encuentra una grandísima comedia con Blanca Suárez. La cinta te hará reír y pensar

Pablo González
Pablo González
 Blanca Suárez. La brillante actriz española descolla en la película A pesar de todo. 

Netflix cuenta con el mejor catálogo de películas españolas, entre la que se encuentra una grandísima comedia con Blanca Suárez. La cinta te hará reír y pensar, se trata de A pesar de todo.

Sara (Blanca Suárez), Lucía (Macarena García), Sofía (Amaia Salamanca) y Claudia (Belén Cuesta) son cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son totalmente opuestas. Al morir su madre Carmen (Marisa Paredes), las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella.

Además, por un breve espacio de tiempo tendrán que aguantarse, conocerse y aceptarse.

La argentina Gabriela Tagliavini dirige esta comedia cuyo reparto protagonista está formado por Blanca Suárez.

Netflix: de qué trata la película A pesar de todo

La sinopsis de la película españolal A pessar de todo relata que todo comienza tras el entierro a la americana de Carmen y la cinta de vídeo que ha dejado grabada en la lectura del testamento, dónde revela a sus hijas la verdad, o al menos parte de esta, sobre el que hasta ahora creían su padre.

Para cobrar su parte de herencia y a modo de juego, las cuatro hermanas tendrán que trabajar juntas para encontrar cada una a su respectivo padre.

Todas parecen gozar de una buena posición económica y no necesitar el dinero, pese a esto, deciden ceder al capricho. No siendo la curiosidad lo que las mueve, parecen navegar entre la lista de amantes de su madre con pereza y prisa por terminar la tediosa labor.

Netflix: reparto de la película A pesar de todo

  • Macarena García
  • Belán Rueda
  • Blanca Suárez
  • Amaia Salamanca
  • Rossy de Palma
  • Maxi Iglesias
  • Carlos Bardem
  • Marisa Paredes
  • Juan Diego
  • Emilio Gutiérrez Caba

Tráiler de la película A pesar de todo

Dónde ver la película A pesar de todo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.
  • España: la película A pesar de todo se puede ver en Netflix.

