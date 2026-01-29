Netflix: Blanca Suárez brilla con la película española que te hará reír y pensar

La argentina Gabriela Tagliavini dirige esta comedia cuyo reparto protagonista está formado por Blanca Suárez.

Netflix: de qué trata la película A pesar de todo

La sinopsis de la película españolal A pessar de todo relata que todo comienza tras el entierro a la americana de Carmen y la cinta de vídeo que ha dejado grabada en la lectura del testamento, dónde revela a sus hijas la verdad, o al menos parte de esta, sobre el que hasta ahora creían su padre.

Para cobrar su parte de herencia y a modo de juego, las cuatro hermanas tendrán que trabajar juntas para encontrar cada una a su respectivo padre.

Todas parecen gozar de una buena posición económica y no necesitar el dinero, pese a esto, deciden ceder al capricho. No siendo la curiosidad lo que las mueve, parecen navegar entre la lista de amantes de su madre con pereza y prisa por terminar la tediosa labor.

Netflix: reparto de la película A pesar de todo

Macarena García

Belán Rueda

Blanca Suárez

Amaia Salamanca

Rossy de Palma

Maxi Iglesias

Carlos Bardem

Marisa Paredes

Juan Diego

Emilio Gutiérrez Caba

Tráiler de la película A pesar de todo

