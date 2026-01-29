Cuatro de febrero. Esa es la fecha en que la película que causó la última gran ovación en todos los cines abandone Netflix. El tiempo dirá si definitivamente o si volverá en algún futuro cercano, como lo han hecho otras tantas producciones.
Se va de Netflix la película que causó la última gran ovación en los cines
Netflix ha confirmado que una de las películas más ovacionadas de los últimos años dejará la plataforma en los próximos días
Ese día Netflix dejará de tener una película cargada de estrellas de cine, llena de nostalgia y aventuras. Se trata de una producción destinada a crear emociones, algo que se vio reflejado en cada uno de los cines. En otras palabras es Spiderman: sin Camino a Casa.
De qué se trata la película de Netflix
Esta película del Universo Marvel, que se puede ver en Netflix, retoma el momento en el que la identidad de Spiderman es revelada y todo el mundo se entera de que se trata de un estudiante llamado Peter Parker, lo que comienza a traerle problemas a él, a su novia y a su mejor amigo.
Ante ese panorama, el joven pide que se le haga un hechizo en el que todos olviden quién es Spiderman, pero el hechizo sale mal. Todos los olvidan, pero traer, de otros universo, a los que conocen su identidad.
Esta película provocó varias ocasiones en los cines, ya que mostró a Matt Murdock (Daredevil), a los Spiderman anteriores (Andrew Garfield y Tobey Maguire) y a los villanos que los enfrentaron haciendo que la nostalgia mayor fuese increíble.
Asimismo, esta película que está a punto de irse de Netflix, fue uno de los últimos grandes éxitos de recaudación de Marvel e introdujo gran parte de los elementos que se verán en Avengers: Doomsday.
Reparto de Spiderman: Sin Camino a Casa, la película en Netflix
- Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man
- Zendaya como MJ
- Benedict Cumberbatch como Doctor Strange
- Jacob Batalon como Ned Leeds
- Willem Dafoe como Norman Osborn / Green Goblin
- Alfred Molina como Otto Octavius / Doctor Octopus
- Jamie Foxx como Max Dillon / Electro
- Andrew Garfield como Peter Parker / Spider-Man
- Tobey Maguire como Peter Parker / Spider-Man
- Marisa Tomei como May Parker
- Jon Favreau como Happy Hogan