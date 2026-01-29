Se va de Netflix la película que causó la última gran ovación en los cines

Ese día Netflix dejará de tener una película cargada de estrellas de cine, llena de nostalgia y aventuras. Se trata de una producción destinada a crear emociones, algo que se vio reflejado en cada uno de los cines. En otras palabras es Spiderman: sin Camino a Casa.

spiderman sin camino a casa

De qué se trata la película de Netflix

Esta película del Universo Marvel, que se puede ver en Netflix, retoma el momento en el que la identidad de Spiderman es revelada y todo el mundo se entera de que se trata de un estudiante llamado Peter Parker, lo que comienza a traerle problemas a él, a su novia y a su mejor amigo.