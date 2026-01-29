La plataforma de Netflix arrasa con una película que está basada en hechos reales y ha sido muy elegida desde que se estrenó por los suscriptores de todo el mundo. La película en cuestión es Teherán, una producción india que está entre las más vistas del 2025.
Netflix: una película sumamente entretenida y recomendada por la crítica
Esta película es una de las mejores de los últimos tiempos de Netflix y vale la pena la atención cada minuto
La película de Netflix tiene como protagonista a un policía de la ciudad india de Delhi que, tras un atentado letal con un coche bomba, descubre una conspiración secreta que involucra a diplomáticos israelíes. A su vez, este oficial de una Célula Especial queda envuelto en medio de una red de conflictos iraníes.
La joya de Netflix es ideal para los usuarios que aman las series y películas de suspenso, acción y espionaje.
Además, esta película que está dirigida por Arun Gopatan, está basada en hechos reales, a partir de un episodio ocurrido en 2012, con el ataque de un coche bomba en la ciudad india de Nueva Delhi, donde hubo varias personas heridas.
Este thriller imperdible de 2 horas, tiene escenas bastantes crudas que valen la pena prestarle mucha atención-
El estreno de la película en la plataforma de Netflix, fue el 28 de agosto de 2025, con una duración de 2 horas.
Netflix: de qué trata la película Teherán
La sinopsis oficial de la plataforma de Netflix, describe en la página oficial: “Tras un atentado letal con un coche bomba, un policía de Delhi descubre una conspiración secreta que amenaza con destruir la paz mundial”.
Reparto de Teherán, película de Netflix
- John Abraham (Rajeev Kumar)
- Neeru Bajwa (Sheilaja)
- Manushi Chhillar (Divya Rana)
- Madhurima (Vandana)
- Alyy Khan (Neeraj)
- Elnaaz Norouzi (Layla)
- Dinkar Sharma (SI Vijay)
Tráiler de Teherán, película de Netflix
Dónde ver la película Teherán, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Teherán se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tehrán no está disponible en Netflix.
- España: la película Teherán no está disponible en Netflix.