Netflix: una película sumamente entretenida y recomendada por la crítica

Además, esta película que está dirigida por Arun Gopatan, está basada en hechos reales, a partir de un episodio ocurrido en 2012, con el ataque de un coche bomba en la ciudad india de Nueva Delhi, donde hubo varias personas heridas.

Este thriller imperdible de 2 horas, tiene escenas bastantes crudas que valen la pena prestarle mucha atención-

El estreno de la película en la plataforma de Netflix, fue el 28 de agosto de 2025, con una duración de 2 horas.

Netflix: de qué trata la película Teherán

La sinopsis oficial de la plataforma de Netflix, describe en la página oficial: “Tras un atentado letal con un coche bomba, un policía de Delhi descubre una conspiración secreta que amenaza con destruir la paz mundial”.

Reparto de Teherán, película de Netflix

John Abraham (Rajeev Kumar)

Neeru Bajwa (Sheilaja)

Manushi Chhillar (Divya Rana)

Madhurima (Vandana)

Alyy Khan (Neeraj)

Elnaaz Norouzi (Layla)

Dinkar Sharma (SI Vijay)

Tráiler de Teherán, película de Netflix

