Está en Netflix, se basa en un libro muy conocido y fue un éxito

Las películas basadas en libros suelen ser muy populares y esta no es una excepción. De la escritura de Stephen King, hace unos años se decidió adaptar nuevamente la historia de It (Eso) y si bien, la segunda parte fue recibida con algunas críticas, ambas fueron un éxito. Justamente, en Netflix, se encuentra el cierre de la historia.
¿Por qué It, la película en Netflix (o las películas) son tan importantes? en las últimas semanas del 2025 una de las series más populares fue Welcome To Derry (HBO Max), que se creyó que sería una precuela de las películas y terminó siendo la continuación. A esta altura, ya se permiten los spoilers.
En el capítulo II de It, que se puede ver en Netflix, se cuenta la historia del Club de los Perdedores. Han pasado 27 años del momento en que, siendo niños, se enfrentaron al payaso Pennywise, pero cuando este ser vuelve a despertar, ellos son convocados a volver al pueblo de Derry y una vez allí, saben que lo matarán o morirán, pero que será el último enfrentamiento.
Quién es It, el personaje de la película de Netflix
En el libro de Stephen King y en Welcome To Derry se ahonda más sobre el origen de este payaso, que en realidad no es un payaso. Se trata de un ser que es la encarnación del mal y que llegó miles de años atrás al planeta Tierra.
En realidad, It es un ser que puede tomar diferentes formas, pero que prefiere la del Payaso Pennywise por la atracción que este causa en los niños y que resulta en la perdición de ellos, aunque también toma otras formas, que son las del mayor miedo de cada uno, ya que es justamente ese temor lo que lo alimenta.
Reparto de It, capítulo II, la película de Netflix
- James McAvoy — Bill Denbrough
- Jessica Chastain — Beverly Marsh
- Bill Hader — Richie Tozier
- James Ransone — Eddie Kaspbrak
- Jay Ryan — Ben Hanscom
- Isaiah Mustafa — Mike Hanlon
- Andy Bean — Stanley Uris
- Bill Skarsgård — Pennywise / Eso
Trailer de It, capítulo II, la película de Netflix