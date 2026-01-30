Está en Netflix, se basa en un libro muy conocido y fue un éxito

¿Por qué It, la película en Netflix (o las películas) son tan importantes? en las últimas semanas del 2025 una de las series más populares fue Welcome To Derry (HBO Max), que se creyó que sería una precuela de las películas y terminó siendo la continuación. A esta altura, ya se permiten los spoilers.

En el capítulo II de It, que se puede ver en Netflix, se cuenta la historia del Club de los Perdedores. Han pasado 27 años del momento en que, siendo niños, se enfrentaron al payaso Pennywise, pero cuando este ser vuelve a despertar, ellos son convocados a volver al pueblo de Derry y una vez allí, saben que lo matarán o morirán, pero que será el último enfrentamiento.