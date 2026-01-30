Un lugar para soñar, temporada 7: Netflix confirma la fecha de estreno del aclamado drama romántico

un-lugar-para-sonar-netflixjpg.jpg

Dentro del catálogo de Netflix, Un lugar para soñar es ya un fenómeno consolidado, y su séptima temporada apunta a reforzar ese legado. El 12 de marzo de 2026, Virgin River volverá a abrir sus puertas para seguir emocionando a millones de espectadores en todo el mundo.

Un lugar para soñar: qué pasará en la temporada 7 en Netflix

La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arrancará dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no habrá más bodas, desde la producción han prometido que habrá al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.

La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.

Por otra parte, desde la producción han anunciado que los bebés de Charmaine estarán a salvo en la temporada 7, que girará más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.

Netflix: fecha de estreno de Un lugar para soñar 7

En Argentina, la séptima temporada de Un lugar para soñar: Virgin River estrenará el 12 de marzo de 2026 por la plataforma de Netflix.

Reparto de Un lugar para soñar: quiénes regresan en la temporada 7

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins

Annette O’Toole como Hope McCrea

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

John Allen Nelson como Everett Reid

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Zibby Allen como Brie Sheridan

Marco Grazzini como Mike Valenzuela

Lauren Hammersley como Charmaine Roberts

Teryl Rothery como Muriel St. Claire

Kandyse McClure como Kaia

Kai Bradbury como Denny Cutler

Sarah Dugdale como Lizzie

Jenny Cooper como Joey Barnes

Elise Gatien como Lark

¿Quiénes no vuelven en la temporada 7?

Uno de los personajes que no volverá en la temporada 7 es Mark Ghanimé como el Dr. Cameron Hayek, papel que interpretó en tres temporadas de la serie. Eso sí, dejaron la puerta abierta a que vuelva a aparecer más adelante.

Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix .

Un lugar para soñar se puede ver en . Estados Unidos: la serie Un lugar para soñar (Virgin River) se puede ver en Netflix .

Un lugar para soñar (Virgin River) se puede ver en . España: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.

Un lugar para soñar tendrá una precuela

Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. En ella se explorarán los orígenes de Virgen River durante los años 70 del siglo pasado.