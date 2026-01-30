Un lugar para soñar se consolidó contra todo pronóstico como una de las series más exitosas y longevas de Netflix, y ahora se prepara para un nuevo hito: el estreno de su séptima temporada el 12 de marzo de 2026. La ficción basada en la saga literaria de Robyn Carr no solo conquistó al público desde su debut, sino que además se convirtió en la serie dramática más larga en la historia de la plataforma.
Un lugar para soñar, temporada 7: Netflix confirma la fecha de estreno del aclamado drama romántico
Un lugar para soñar está próxima a estrenar su séptima temporada en Netflix. Está entre las series y películas dramáticas más aclamadas de la plataforma
La historia sigue girando en torno a Mel Monroe (Alexandra Breckenridge) y Jack Sheridan (Martin Henderson), cuya relación fue el corazón emocional de la serie desde el primer episodio. A lo largo de las temporadas, Un lugar para soñar combinó romance, drama y segundas oportunidades, mostrando cómo los habitantes del pequeño pueblo de Virgin River enfrentan pérdidas, conflictos personales y nuevos comienzos.
El anuncio del estreno de la séptima temporada generó una enorme expectativa entre los fans, que esperan respuestas a los conflictos abiertos en la entrega anterior. Con su tono cálido, emotivo y cercano, sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan series y películas que apuestan por los sentimientos, el desarrollo de personajes y relatos a largo plazo.
Dentro del catálogo de Netflix, Un lugar para soñar es ya un fenómeno consolidado, y su séptima temporada apunta a reforzar ese legado. El 12 de marzo de 2026, Virgin River volverá a abrir sus puertas para seguir emocionando a millones de espectadores en todo el mundo.
Un lugar para soñar: qué pasará en la temporada 7 en Netflix
La temporada 7 de la serie Un lugar para soñar arrancará dos horas después de los eventos narrados en el final de la sexta entrega. Aunque no habrá más bodas, desde la producción han prometido que habrá al menos un nuevo bebé, y puede que sean dos.
La sexta temporada de la serie finalizaba con Marley pidiéndole a Mel que adoptara a su hijo por nacer, tras ver cómo la familia que se había comprometido a ello se echaba atrás.
Por otra parte, desde la producción han anunciado que los bebés de Charmaine estarán a salvo en la temporada 7, que girará más sobre personajes que están reaccionando a las circunstancias que resultan del cliffhanger, que son traídos de vuelta a la historia.
Netflix: fecha de estreno de Un lugar para soñar 7
En Argentina, la séptima temporada de Un lugar para soñar: Virgin River estrenará el 12 de marzo de 2026 por la plataforma de Netflix.
Reparto de Un lugar para soñar: quiénes regresan en la temporada 7
- Alexandra Breckenridge como Mel Monroe
- Martin Henderson como Jack Sheridan
- Tim Matheson como el Dr. Vernon Mullins
- Annette O’Toole como Hope McCrea
- Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton
- John Allen Nelson como Everett Reid
- Benjamin Hollingsworth como Dan Brady
- Zibby Allen como Brie Sheridan
- Marco Grazzini como Mike Valenzuela
- Lauren Hammersley como Charmaine Roberts
- Teryl Rothery como Muriel St. Claire
- Kandyse McClure como Kaia
- Kai Bradbury como Denny Cutler
- Sarah Dugdale como Lizzie
- Jenny Cooper como Joey Barnes
- Elise Gatien como Lark
¿Quiénes no vuelven en la temporada 7?
Uno de los personajes que no volverá en la temporada 7 es Mark Ghanimé como el Dr. Cameron Hayek, papel que interpretó en tres temporadas de la serie. Eso sí, dejaron la puerta abierta a que vuelva a aparecer más adelante.
Dónde ver la serie Un lugar para soñar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un lugar para soñar (Virgin River) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un lugar para soñar se puede ver en Netflix.
Un lugar para soñar tendrá una precuela
Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. En ella se explorarán los orígenes de Virgen River durante los años 70 del siglo pasado.