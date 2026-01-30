Por lo tanto, el Cruzado y Godoy Cruz (los dos representantes mendocinos que disputarán esa división) tuvieron que modificar sus planes de entrenamientos y logística teniendo en cuenta que el debut se dará una semana después.

Es así que el Deportivo Maipú jugará su primer partido en la Primera Nacional el 14 de febrero frente a Agropecuario, club ubicado en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, a partir de las 18.

Luego, en la segunda fecha, recibirá en el Estadio Omar Higinio Sperdutti a Atlético Rafaela el 22 de febrero desde las 22.

Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: día, horario y dónde verlo

Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina en los 32avos de final frente al Deportivo Riestra el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes de esa ciudad, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en Buenos Aires.

La pelota comenzará a rodar a partir de las 19 y se podrá ver por TyC Sports. El ganador deberá enfrentarse en dieciseisavos de final frente al equipo que salga victorioso entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A.

El encuentro que tendrá como protagonista al Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, tendrá un condimento especial porque la última vez que le vio la cara al Deportivo Riestra fue en Alta Córdoba en la final del Reducido del 2023.

En esa oportunidad, el Malevo se impuso 1 a 0 gracias al gol de Gustavo Fernández a los 61 minutos.

Deportivo Maipú - Deportivo Riestra El Deportivo Maipú buscará la revancha tras caer en la final del Reducido 2023.

La pretemporada del Deportivo Maipú

Con nueva pilcha, el Deportivo Maipú realizó una pretemporada intensa donde disputó la Copa Mayorista 21 que se realizó en la ciudad de Talca, Chile, torneo que ganó al imponerse en la final frente a Rangers.

Además, se enfrentó en el Predio de Alto Rendimiento de Coquimbito a Godoy Cruz, con quien compartirá categoría y que enfrentará en la fecha 7 por el interzonal, y el Deportivo Maipú lo venció en los dos partidos amistosos por 1 a 0.