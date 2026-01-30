El Deportivo Maipú no comenzó todavía su calendario de partidos oficiales del 2026 en un año donde buscará ser protagonista de la Copa Argentina mientras que disputará su quinta temporada consecutiva en laPrimera Nacional con un objetivo claro: clasificar a los playoffs para conseguir su boleto a la Primera División del fútbol argentino.
Como primer compromiso deberá disputar la Copa Argentina frente al Deportivo Riestra, equipo que trae a la mente malos recuerdos y a la boca un amargo sabor ya que fueron los verdugos que le quitaron el tan ansiado ascenso a Primera en la final disputada en 2023.
El debut del Deportivo Maipú en la Primera Nacional tendrá que esperar
Cuando todo estaba estipulado que el Deportivo Maipú debutaba en la Primera Nacional el fin de semana que comienza el viernes 6 de febrero, la AFA publicó un escueto mensaje donde informó la modificación del calendario.
Por lo tanto, el Cruzado y Godoy Cruz (los dos representantes mendocinos que disputarán esa división) tuvieron que modificar sus planes de entrenamientos y logística teniendo en cuenta que el debut se dará una semana después.
Es así que el Deportivo Maipú jugará su primer partido en la Primera Nacional el 14 de febrero frente a Agropecuario, club ubicado en Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, a partir de las 18.
Luego, en la segunda fecha, recibirá en el Estadio Omar Higinio Sperdutti a Atlético Rafaela el 22 de febrero desde las 22.
Deportivo Maipú vs. Deportivo Riestra por Copa Argentina: día, horario y dónde verlo
Deportivo Maipú debutará en la Copa Argentina en los 32avos de final frente al Deportivo Riestra el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Ciudad de Caseros, perteneciente a Estudiantes de esa ciudad, ubicado en el partido de Tres de Febrero, en Buenos Aires.
La pelota comenzará a rodar a partir de las 19 y se podrá ver por TyC Sports. El ganador deberá enfrentarse en dieciseisavos de final frente al equipo que salga victorioso entre San Lorenzo y Deportivo Rincón, equipo que milita en el Torneo Federal A.
El encuentro que tendrá como protagonista al Deportivo Maipú, dirigido por Alexis Matteo, tendrá un condimento especial porque la última vez que le vio la cara al Deportivo Riestra fue en Alta Córdoba en la final del Reducido del 2023.
En esa oportunidad, el Malevo se impuso 1 a 0 gracias al gol de Gustavo Fernández a los 61 minutos.
La pretemporada del Deportivo Maipú
Con nueva pilcha, el Deportivo Maipú realizó una pretemporada intensa donde disputó la Copa Mayorista 21 que se realizó en la ciudad de Talca, Chile, torneo que ganó al imponerse en la final frente a Rangers.