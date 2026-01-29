¡De gala! Deportivo Maipú presentó su plantel e indumentaria modelo 2026

El auditorio Marciano Cantero fue sede del evento encabezado por Deportivo Maipú. El Cruzado, que formará parte del torneo de la Primera Nacional, oficializó tanto a su plantel como a la nueva indumentaria para la temporada 2026.
A un puñado de días para el debut oficial en la temporada, Deportivo Maipú presentó oficialmente a su plantel y a sus camisetas.
El auditorio Marciano Cantero fue sede del evento encabezado por Deportivo Maipú. El Cruzado, que formará parte del torneo de la Primera Nacional, oficializó tanto a su plantel como a la nueva indumentaria para la temporada 2026.
“Se renueva la ilusión”, fue una de las frases con las que los conductores comenzaron la jornada. En el escenario, junto a ellos, lucieron el trofeo recientemente conquistado en Chile, ante Rangers de Talca (de Chile).
Luego de un video en el que Deportivo Maipú mostró por primera vez su nueva indumentaria, los futbolistas oficiaron de modelos para las distintas prendas: musculosas, pantalones y buzos de entrenamiento. Todas de la marca IFK.
Posteriormente llegó el momento de la ropa de salida, esa que se utilizará en cada uno de los viajes y de las diferentes concentraciones del Deportivo Maipú.
Por último, el momento más esperado por los presentes. La indumentaria con la que Deportivo Maipú competirá en el torneo de la Primera Nacional.
La tercera equipación será verde y el encargado de lucirla fue Fausto Montero, quien retornó tras su paso por Atlanta. La suplente será de color negro y la de arquero tiene un tono naranja que la diferencia de la de sus compañeros.
Marcelo Eggel, quien se perfila para ser el capitán del Cruzado, se vistió con la titular: roja con una franja blanca que va de izquierda a derecha.
El Cuerpo Técnico del Cruzado