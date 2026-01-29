¡De gala! Deportivo Maipú presentó su plantel e indumentaria modelo 2026

maipu 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Posteriormente llegó el momento de la ropa de salida, esa que se utilizará en cada uno de los viajes y de las diferentes concentraciones del Deportivo Maipú.

Embed - Presentación de la camiseta y el plantel del Deportivo Maipú

Por último, el momento más esperado por los presentes. La indumentaria con la que Deportivo Maipú competirá en el torneo de la Primera Nacional.

La tercera equipación será verde y el encargado de lucirla fue Fausto Montero, quien retornó tras su paso por Atlanta. La suplente será de color negro y la de arquero tiene un tono naranja que la diferencia de la de sus compañeros.

maipu 4 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Marcelo Eggel, quien se perfila para ser el capitán del Cruzado, se vistió con la titular: roja con una franja blanca que va de izquierda a derecha.

Embed - Deportivo Maipú presentó su camiseta

Plantel 2026 del Deportivo Maipú

Agüero Giménez, Arón Rodrigo

Andino Acosta, Tiziano Uriel

Arnijas, Luciano Gastón

Arno, Juan Cruz

Barrera, Víctor Hugo

Bonfigli, Mirko

Cabrera, Lisandro

De La Reta Hirtenhoff, Juan Pablo

Eggel, Marcelo Mario

Faggioli, Lucas Nicolás

Fernández, Nicolás

Galardi, Nahuel

Giacone, Juan Cruz

Gobetto, Juan Pablo

Landriel, Luca

Leiva, Matías Agustín

Mansilla, Gastón

Montero, Fausto Emanuel

Nazar Rufener, Joaquín

Ortale, Mateo

Paulini, Santiago

Pavón, Agustín Nicolás

Peraggini, Luciano

Rivarola Villalba, Luis Felipe

Saccone, Franco

Silva, Tomás Ricardo

Vera, Julián Ariel

Viguet, Matías Alejandro

maipu 5 El plantel de Maipú en pleno. Foto: Nicolás Ríos/UNO

El Cuerpo Técnico del Cruzado