Godoy Cruz cierra un refuerzo prometedor pero confirma la salida de un referente

A la salida de capitanes y referentes de Godoy Cruz como Franco Petroli, Gonzalo Abrego, e inclusive Santino Andino, se le suma la baja de Federico Rasmussen, quien supo ser la voz de mando en la defensa del Tomba. Si bien su ida del club era casi un hecho en los últimos días, en las últimas horas se conoció los detalles oficiales de la negociación con otro equipo de la Primera Nacional.

El defensor central deja Godoy Cruz para pasar a ser refuerzo de Colón de Santa Fé, uno de los equipos fuertes a vencer en la Primera Nacional. Se trata de una negociación en la que el jugador se va a préstamo durante 12 meses, sin cargo y con opción de compra.

Federico Rasmussen Godoy Cruz 2.jpg

Para que se diera esta negociación, de acuerdo a la información del periodista Gonzalo Conti, Federico Rasmussen debió renovar con el club, ya que el contrato en Godoy Cruz finalizaba el próximo diciembre del 2026.

Otras bajas fuertes que ha tenido Godoy Cruz en los últimos meses son Pol Fernández, Ian Escobar, Valentin Burgoa, Leonardo Jara, entre otros.

Refuerzo de lujo y prometedor para el debut en la Primera Nacional

Para ascender, Godoy Cruz también ha tenido que salir al mercado para reforzarse, y en la previa al debut con Ciudad Bolívar en la Primera Nacional, confirma la llegada de un nuevo nombre que cumple con dos características que puede ilusionar a los hinchas: prometedor y con presente de selección.

refuerzo Moreno godoy cruz

Se trata de Jaider Victoria Moreno, delantero de origen colombiano, de apenas 20 años. El chico se suma a Godoy Cruz tras su paso en Deportivo Pasto, que lo ha llevado a formar parte del seleccionado juvenil de Colombia.

El colombiano se suma al Tomba a préstamo, sin cargo y con la posibilidad de adquirir el 70% de su pase. No ha trascendido la cifra que Godoy Cruz debería pagar por el.