Godoy Cruz cierra un refuerzo prometedor pero confirma la salida de un referente

La cabeza de Godoy Cruz tiene la cabeza únicamente en ascender en su primer año en la Primera Nacional, y retornar a la Liga Profesional, lugar en el que estuvo 17 temporadas seguidas, jugando incluso copas internacionales. Es por eso que el Tomba se refuerza con nombres prometedores, pero además de las altas, el plantel sufrió y sufre la salida de importantes jugadores.
En las últimas horas, los hinchas de Godoy Cruz recibieron buenas y malas noticias en cuanto al mercado de pases, y es que la Primera Nacional la afrontará sin Federico Rasmussen, ya que el capitán reforzará a un rival directo. Lo positivo es que el Tomba está a detalles de cerrar un nuevo refuerzo para el ataque, con un joven colombiano que promete ser una carta clave para el equipo de Mariano Toedtli.
Godoy Cruz y la salida de otro referente: Federico Rasmussen refuerza a un rival directo
La Primera Nacional es un torneo muy complejo, y los más futboleros aseguran que debe afrontarse con jugadores consolidados y de renombre, pero Godoy Cruz lejos de sostener este tipo de jugadores en su plantel, no para de anunciar salidas de referentes del plantel. En esta ocasión el Tomba confirmó la baja de un estandarte en la defensa.
A la salida de capitanes y referentes de Godoy Cruz como Franco Petroli, Gonzalo Abrego, e inclusive Santino Andino, se le suma la baja de Federico Rasmussen, quien supo ser la voz de mando en la defensa del Tomba. Si bien su ida del club era casi un hecho en los últimos días, en las últimas horas se conoció los detalles oficiales de la negociación con otro equipo de la Primera Nacional.
El defensor central deja Godoy Cruz para pasar a ser refuerzo de Colón de Santa Fé, uno de los equipos fuertes a vencer en la Primera Nacional. Se trata de una negociación en la que el jugador se va a préstamo durante 12 meses, sin cargo y con opción de compra.
Para que se diera esta negociación, de acuerdo a la información del periodista Gonzalo Conti, Federico Rasmussen debió renovar con el club, ya que el contrato en Godoy Cruz finalizaba el próximo diciembre del 2026.
Otras bajas fuertes que ha tenido Godoy Cruz en los últimos meses son Pol Fernández, Ian Escobar, Valentin Burgoa, Leonardo Jara, entre otros.
Refuerzo de lujo y prometedor para el debut en la Primera Nacional
Para ascender, GodoyCruz también ha tenido que salir al mercado para reforzarse, y en la previa al debut con Ciudad Bolívar en la Primera Nacional, confirma la llegada de un nuevo nombre que cumple con dos características que puede ilusionar a los hinchas: prometedor y con presente de selección.
Se trata de Jaider Victoria Moreno, delantero de origen colombiano, de apenas 20 años. El chico se suma a Godoy Cruz tras su paso en Deportivo Pasto, que lo ha llevado a formar parte del seleccionado juvenil de Colombia.
El colombiano se suma al Tomba a préstamo, sin cargo y con la posibilidad de adquirir el 70% de su pase. No ha trascendido la cifra que Godoy Cruz debería pagar por el.