Un avance con láser le permitiría a los drones volar de manera ilimitada

La ciencia que parece ficción

El funcionamiento técnico de esta herramienta se apoya en un receptor de apenas 2,7 kilogramos integrado en el vehículo. Este componente captura la luz del láser y, mediante un convertidor especializado, transforma esa radiación en electricidad. Este proceso resulta similar al comportamiento de las celdas solares, aunque bajo este concepto de ciencia aplicada, los paneles están optimizados para frecuencias de luz monocromáticas de alta intensidad. De este modo, la eficiencia en la conversión resulta mucho mayor que con la luz solar dispersa.

laser Plataformas móviles pueden hacer que los drones vuelen de manera ilimitada.

La interacción entre la base y el vuelo de la unidad depende de un intercambio constante de datos telemétricos. El software de control monitorea el estado de la batería y la posición exacta en el cielo, ajustando la entrega de potencia de manera dinámica. Gracias a este enlace de comunicación bidireccional, los operadores en tierra reciben información en tiempo real, lo que garantiza que el avance tecnológico se traduzca en una operatividad segura y eficiente bajo distintas condiciones atmosféricas.

Un gran avance para la autonomía aérea

Este proyecto cuenta con la colaboración del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se integrará inicialmente en modelos de largo alcance como el K1000ULE. Dichas unidades, diseñadas para tareas de vigilancia y reconocimiento, requieren permanecer en el aire durante periodos que superan las capacidades de las baterías actuales. La posibilidad de suministrar carga desde el suelo a través de estos drones especializados abre un nuevo panorama para la logística y la seguridad internacional.

Aunque pruebas anteriores demostraron que es posible transferir cientos de vatios a varios kilómetros de distancia, este sistema representa un paso firme hacia el despliegue en plataformas móviles. Los algoritmos de seguimiento ya superaron las fases de evaluación inicial, y las primeras pruebas de vuelo con el sistema completo están programadas para este año. El éxito de estos ensayos marcaría el inicio de una era donde la permanencia en el cielo sea, por primera vez, virtualmente infinita.