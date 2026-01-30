Padre e hija cumplieron 3 meses internados por botulismo y la familia pide ayuda para la recuperación

"Mi hija salió del hospital Scaravelli con una bacteria intrahospitalaria y fiebre. Hace dos días se le redujo la fiebre. Tenía una trombosis en su brazo por una vía que se le estaba estrechando, pero va mejorando de a poco", explicó Gladys, quien destacó la labor de los trabajadores del hospital sanrafaelino.

La adolescente todavía no puede pararse, tiene dificultad respiratoria y mucha debilidad a causa del botulismo. Además, le colocaron una yeyunostomía, un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el intestino delgado para insertar una sonda de alimentación.

"Es algo temporal hasta que todo su aparato digestivo pueda volver a tener el movimiento que necesita para hacer la digestión", aclaró la madre en conversación con Radio Nihuil.

Manuel necesita un stent con urgencia

Manuel Arrué, por su parte, está internado en la clínica A Mano de Godoy Cruz con buen pronóstico y sin respirador, aunque enfrenta otras complicaciones.

"Él ha logrado comer, pero necesita con urgencia un stent para la garganta porque tiene la tráquea lastimada. Esperamos que llegue lo antes posible", contó Gladys.

El hombre también sufrió fiebre por una bacteria intrahospitalaria, lo que prolongó su recuperación.

El pedido de ayuda económica de la mujer

Gladys comentó que debe viajar todos los días de un hospital a otro para estar presente en los partes médicos de su esposo y su hija, lo que le genera grandes gastos.

"Son muchos los gastos de transporte y demás que van necesitando ellos. Yo soy la única que está en los partes, que está con ellos, y lo que más quiero es que Dios me escuche y que salgan adelante", expresó con emoción.

La mujer pidió colaboración a la comunidad para poder seguir acompañando a su familia en esta dura batalla contra el botulismo y sus complicaciones. Para hacerlo, dejó un alias marrue.1974, a nombre de Gladys Miriam Galdamez.

El botulismo fue producto de la contaminación de una conserva

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida. La bacteria que produce la toxina es denominada clostridium botulinum.

frascos de salsa de tomate en conserva La toxina del botulismo estaba en un frasco de salsa de tomate.

En este caso, el botulismo ocurrió como resultado de la contaminación una conserva de tomate con pimiento, confirmaron desde el hospital Scaravelli.

Síntomas de botulismo

Los síntomas del botulismo por transmisión alimentaria incluyen:

Dificultad para tragar o para hablar

Sequedad en la boca

Debilidad facial en ambos lados del rostro

Visión borrosa o visión doble

Caída de los párpados

Dificultad para respirar

Náuseas, vómitos y calambres abdominales

Parálisis

El botulismo no se puede transmitir de persona a persona.