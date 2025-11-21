La ANMAT retira del mercado una reconocida fórmula de leche infantil por botulismo

Inicio Sociedad ANMAT
Botulismo

Martina Baiardi
La ANMAT retira del mercado internacional la leche para bebés "ByHeart Whole Nutrition" luego de que se detectaran casos de botulismo infantil en Estados Unidos. La medida aplica a todos los envases de esta fórmula, sin distinción de lote.

La ANMAT retira del mercado una reconocida leche para bebés

Luego de una investigación sanitaria, se detectó la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en muestras de la fórmula afectada. Ante esta situación, la empresa ByHeart Inc. procedió en coordinación con la FDA a ampliar el retiro de todos sus productos infantiles “Whole Nutrition y Anywhere Pack”, de 0 a 12 meses.

ANMAT advierte sobre retiro internacional de fórmula infantil - ByHeart Whole Nutrition.

El producto se vendió vía online a través de Amazon.com a aproximadamente 23 consumidores de otros países en la región de América, incluyendo: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Por lo tanto, ANMAT recomendó a quienes hayan adquirido el producto que no lo consuman bajo ninguna circunstancia, ya que aunque el producto no se distribuye oficialmente en el país, podrían existir unidades en manos de consumidores que deben desecharse.

Recomendaciones para los consumidores

Ante el retiro internacional de la fórmula para bebés, es necesario tener en cuenta:

El botulismo infantil es una enfermedad que puede ocurrir cuando un bebé ingiere toxinas procedentes de un tipo de bacteria.

  • Suspender el uso inmediato de la fórmula ByHeart Whole Nutrition y no darla al bebé bajo ningún concepto
  • Desechar o devolver el producto
  • Etiquetar el envase para que no se use
  • Llevar una vigilancia médica
  • Prestar atención a los síntomas
  • Mantener las medidas de higiene

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero potencialmente muy grave en lactantes. Es causada por la toxina neuroparalizante de Clostridium botulinum, que puede afectar el sistema nervioso del bebé. Entre los síntomas iniciales más comunes se incluyen: estreñimiento, dificultad para alimentarse y mala succión. Llanto débil o poco vigoroso, debilidad general de los músculos faciales, entre otros.

