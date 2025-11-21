La ANMAT retira del mercado una reconocida fórmula de leche infantil por botulismo

Por lo tanto, ANMAT recomendó a quienes hayan adquirido el producto que no lo consuman bajo ninguna circunstancia, ya que aunque el producto no se distribuye oficialmente en el país, podrían existir unidades en manos de consumidores que deben desecharse.

Recomendaciones para los consumidores

Ante el retiro internacional de la fórmula para bebés, es necesario tener en cuenta:

bebe tomando leche El botulismo infantil es una enfermedad que puede ocurrir cuando un bebé ingiere toxinas procedentes de un tipo de bacteria.

Suspender el uso inmediato de la fórmula ByHeart Whole Nutrition y no darla al bebé bajo ningún concepto

Desechar o devolver el producto

Etiquetar el envase para que no se use

Llevar una vigilancia médica

Prestar atención a los síntomas

Mantener las medidas de higiene

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero potencialmente muy grave en lactantes. Es causada por la toxina neuroparalizante de Clostridium botulinum, que puede afectar el sistema nervioso del bebé. Entre los síntomas iniciales más comunes se incluyen: estreñimiento, dificultad para alimentarse y mala succión. Llanto débil o poco vigoroso, debilidad general de los músculos faciales, entre otros.