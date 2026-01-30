Frente al desafío que representa la escasez hídrica y la creciente variabilidad climática, el Departamento General de Irrigación pone en marcha la edición 2026 del Programa “Asistencia Técnica en Riego Agrícola”, destinado a promover un uso más eficiente y responsable del agua en los sistemas productivos de la provincia de Mendoza.
Irrigación lanza una nueva edición del Programa que capacita a productores en riego eficiente
Incluye dos clases teóricas virtuales (con opción de elegir entre dos días) y una instancia práctica presencial, por lo que se combina formación técnica y aplicación concreta en campo
El programa que capacitó a más de 500 productores el año pasado de San Carlos, Lavalle, San Rafael, Santa Rosa y General Alvear propone fortalecer los conocimientos técnicos vinculados al manejo del riego intrafinca, brindando herramientas prácticas y conceptuales que permitan optimizar la eficiencia del uso del recurso sin comprometer la productividad ni la sostenibilidad ambiental.
Y además, se brinda en el marco de la asistencia técnica y financiera a los sectores productivos regionales que Mendoza, a través de Irrigación y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha, para facilitar el acceso a herramientas de financiamiento orientadas a la incorporación de tecnología de riego y modernización de la infraestructura intrafinca, elementos fundamentales para optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico. Acompaña INTA Mendoza.
Irrigación informa nuevas fechas
os encuentros se desarrollarán bajo una modalidad híbrida, que incluye dos clases teóricas virtuales (con opción de elegir entre dos días) y una instancia práctica presencial, por lo que se combina formación técnica y aplicación concreta en campo.Esta primera capacitación del año se dictará según el siguiente detalle:
- Primera clase teórica por zoom: martes 10/02 9 hs. o jueves 12/02 18 hs.
- Segunda clase teórica por zoom: jueves 19/02 9 hs. o viernes 20/02 18 hs.
- Tercera clase presencial a confirmar día, horario y lugar.La inscripción, libre y gratuita, se realiza completando el formulario en https://www.irrigacion.gov.ar/web/programa-capacitacion/
Sobre el programa
La Asistencia Técnica en Riego Agrícola se implementa a través de una estructura metodológica que permite el abordaje en forma progresiva y articulada de las necesidades de los productores, a través de distintas etapas acompañando técnicamente y en forma continua, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de impactos, promoviendo la mejora en las prácticas de riego y la sostenibilidad del sistema productivo.
Además, acompaña a los productores que participan, en el proceso de solicitud de crédito ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).El acompañamiento técnico en cada etapa garantiza que la inversión en riego se traduzca en mejoras concretas en productividad, sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático, permitiendo un aumento medible de la eficiencia del uso del agua a nivel intrafinca.