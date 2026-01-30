Irrigación lanza una nueva edición del Programa que capacita a productores en riego eficiente

irrigación-2

Irrigación informa nuevas fechas

os encuentros se desarrollarán bajo una modalidad híbrida, que incluye dos clases teóricas virtuales (con opción de elegir entre dos días) y una instancia práctica presencial, por lo que se combina formación técnica y aplicación concreta en campo.Esta primera capacitación del año se dictará según el siguiente detalle:

Primera clase teórica por zoom: martes 10/02 9 hs. o jueves 12/02 18 hs.

Segunda clase teórica por zoom: jueves 19/02 9 hs. o viernes 20/02 18 hs.

Tercera clase presencial a confirmar día, horario y lugar.La inscripción, libre y gratuita, se realiza completando el formulario en https://www.irrigacion.gov.ar/web/programa-capacitacion/

Sobre el programa

La Asistencia Técnica en Riego Agrícola se implementa a través de una estructura metodológica que permite el abordaje en forma progresiva y articulada de las necesidades de los productores, a través de distintas etapas acompañando técnicamente y en forma continua, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación de impactos, promoviendo la mejora en las prácticas de riego y la sostenibilidad del sistema productivo.

Además, acompaña a los productores que participan, en el proceso de solicitud de crédito ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI).El acompañamiento técnico en cada etapa garantiza que la inversión en riego se traduzca en mejoras concretas en productividad, sostenibilidad y resiliencia frente al cambio climático, permitiendo un aumento medible de la eficiencia del uso del agua a nivel intrafinca.