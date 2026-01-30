Mendoza abrió una millonaria licitación para adquirir aisladores sísmicos destinados al Notti

centro ambulatorio notti maqueta Maqueta de la fachada del centro ambulatorio del Hospital Notti. Foto: Gobierno de Mendoza

La operatoria internacional para el hospital Notti

Los pliegos prevén la compra de dispositivos friccionales de doble curvatura, admitiendo variantes de calidad igual o superior, siempre que garanticen altos estándares de seguridad estructural. Esta tecnología ya demostró su eficacia en algunos de los terremotos más significativos de la historia reciente, como los ocurridos en Japón, Chile, Turquía y Estados Unidos, preservando la funcionalidad de edificios críticos.

El procedimiento se tramita a través del Sistema COMPR.AR Mendoza, cuenta con la correspondiente imputación presupuestaria y la conformación de una Comisión de Pre-Adjudicación, que evaluará las ofertas presentadas en el marco de la licitación.

centro ambulatorio notti maqueta.1JPG Así se verá por dentro el centro ambulatorio del Hospital Notti.

El centro ambulatorio del Hospital Notti

El nuevo edificio, diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, se construirá en un terreno anexo al actual Hospital Notti, entre avenida Bandera de los Andes y lateral del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. Contará con cuatro niveles –subsuelo, planta baja y dos pisos superiores- y superficie total de 12.725 m².

El diseño arquitectónico fue desarrollado con criterios de eficiencia energética y sustentabilidad. Incluirá parasoles, terrazas preparadas para paneles fotovoltaicos, calefones solares y sistemas de climatización de bajo consumo.

La construcción del Centro Ambulatorio se enmarca en el plan maestro de modernización del Hospital Notti, que incluye una serie de obras complementarias ya en ejecución: la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la creación de un nuevo módulo de consultorios externos, además de los avances en la obra de cirugía cardiovascular, que incorporará una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.