Mendoza abrió una millonaria licitación para adquirir aisladores sísmicos destinados al Notti

Mendoza lanzó una licitación pública internacional para la adquisición de dispositivos de aislación sísmica que serán incorporados a la obra de construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Notti. La novedad se conoció este viernes, a través del Decreto 75 del Ministerio de Gobierno y la compra representa un hito en el país, ya que la provincia será pionera en usar esta tecnología de avanzada.
La decisión de realizar la compra mediante normas de comercio internacional, conforme a la Ley N° 8706, responde a la necesidad de acceder directamente a los fabricantes de este tipo de tecnología especializada, evitando intermediarios locales que encarecen los costos y limitan las garantías directas de fábrica. Además, este esquema permite compatibilizar los plazos de fabricación —estimados en aproximadamente tres meses— con el cronograma de obra, evitando demoras o paralizaciones.
La adquisición se realizará bajo el INCOTERM DDP (Delivery Duty Paid), con un presupuesto estimado de U$S1.150.000, que incluye impuestos y aranceles. No obstante, el Gobierno provincial gestionará ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) posibles exenciones impositivas y arancelarias, en virtud del fin social de la importación, lo que podría generar un ahorro de hasta U$S 300.000 para las arcas públicas.
La operatoria internacional para el hospital Notti
Los pliegos prevén la compra de dispositivos friccionales de doble curvatura, admitiendo variantes de calidad igual o superior, siempre que garanticen altos estándares de seguridad estructural. Esta tecnología ya demostró su eficacia en algunos de los terremotos más significativos de la historia reciente, como los ocurridos en Japón, Chile, Turquía y Estados Unidos, preservando la funcionalidad de edificios críticos.
El procedimiento se tramita a través del Sistema COMPR.AR Mendoza, cuenta con la correspondiente imputación presupuestaria y la conformación de una Comisión de Pre-Adjudicación, que evaluará las ofertas presentadas en el marco de la licitación.
El centro ambulatorio del Hospital Notti
El nuevo edificio, diseñado por la Subsecretaría de Infraestructura del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud, se construirá en un terreno anexo al actual Hospital Notti, entre avenida Bandera de los Andes y lateral del Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. Contará con cuatro niveles –subsuelo, planta baja y dos pisos superiores- y superficie total de 12.725 m².
El diseño arquitectónico fue desarrollado con criterios de eficiencia energética y sustentabilidad. Incluirá parasoles, terrazas preparadas para paneles fotovoltaicos, calefones solares y sistemas de climatización de bajo consumo.
La construcción del Centro Ambulatorio se enmarca en el plan maestro de modernización del Hospital Notti, que incluye una serie de obras complementarias ya en ejecución: la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la creación de un nuevo módulo de consultorios externos, además de los avances en la obra de cirugía cardiovascular, que incorporará una sala para angiógrafo y nuevas camas de terapia intensiva.