Marcelo Fígoli explotará el Aconcagua Arena tras ganarle la licitación a empresarios de Mendoza

arena aconcagua 2 El estadio Aconcagua Arena por fuera.

Por otra parte está la cuestión de la experiencia. Fígoli, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es propietario de Fénix Entertainment Group y Alpha Media.

Quién es Fígoli, el nuevo "dueño" del Aconcagua Arena

A través de Alpha Media, Fígoli es dueño de medios de renombre como Canal 7 de Neuquén, Radio Rivadavia, Rock and Pop, Radio Splendid, Agencia Noticias Argentinas y la revista Newsweek Argentina.

Mientras que, Fénix Entertainment Group es una empresa que desde hace 40 años organiza recitales de artistas de talla mundial como Justin Bieber, Ricardo Montaner, Luis Miguel, Chayanne, Ricardo Arjona, Roger Waters, entre otros.

marcelo fígoli Marcelo Fígoli, el gran ganador de la adjudicación del estadio Arena Aconcagua.

En su haber también tiene la organización de eventos como Disney on Ice y Floricienta.

Además, tiene la concesión del Parque de la Costa -uno de los parques de diversiones más grandes de Argentina-, Aquafan -el parque acuático más importante de Buenos Aires-, el Ecoparque Buenos Aires y el primer y único teatro de la zona norte del Gran Buenos Aires, el Niní Marshall.

En segundo lugar quedó Arena M S.A., conformado por la empresa Broda S.A., propietarios de, por ejemplo, del Diario Los Andes, Nexo S.A., empresa publicitaria, y Sigra Desarrollo SAS.

Los puntajes obtenidos por ambas empresas

La balanza se inclinó a favor de Perfeta Producciones S.A. al obtener un puntaje total de 98,33 puntos, frente a los 82,47 puntos logrados por Arena M S.A. Uno de los puntos determinantes fue la oferta del canon mensual. Pero hay otros más:

Experiencia y antecedentes: Perfeta alcanzó el puntaje máximo de 30 puntos, mientras que Arena M obtuvo 21,67.

Capacidad financiera: la ganadora sumó 15 puntos, superando los 13 de su rival, quien no logró computar puntaje en el indicador de "Prueba Ácida"

Actualización del canon: en este único rubro Arena M S.A. obtuvo una mejor calificación (2 puntos frente a 0,33) al proponer una actualización mensual del canon, en contraste con la propuesta semestral de Perfeta.

En otros aspectos técnicos, como el acondicionamiento térmico y acústico, el componente local y las obras de infraestructura adicionales, ambas empresas empataron con el puntaje máximo.

La voz del Gobierno

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes, explicó en diálogo con Diario UNO que las empresas para competir estaban obligadas a realizar una fuerte inversión en aire acondicionado y acústica.

"Todas las otras obras son obras que van a ir haciendo, como por ejemplo palcos, remodelaciones de baños y demás, pero esas dos eran obligatorias por el pliego", contó. Agregó que la inversión supera los U$S4.000.000, montos que ambos cumplían.

Chiapetta Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes.

"Fénix tiene una experiencia de 40 años y una gran cantidad de espectáculos que ha hecho por todo el país, en el Movistar Arena de CABA y demás. Por esa experiencia y cantidad de eventos, le sacó mayor puntaje en ese ítem al grupo mendocino", explicó.

Chiapetta comentó que el Gobierno siempre pudo costear el funcionamiento del Aconcagua Arena "pero eso sólo no alcanza".

"Siempre expliqué que con eso no hacemos nada. Lo que hay que hacer es potenciar esa inversión, esos miles de millones de pesos que están ahí y ponerlos a tiro de una arena moderna", continuó.

"De a poco, la nueva empresa irá metiendo shows internacionales de jerarquía", continuó.

Y concluyó: "Por supuesto, lo van a poner también en condiciones, no es solo aire aire y y sonido, van a hacer palcos y una infinidad de cosas también que venden y que ellos lo saben hacer por la experiencia que tienen".

Uno de los últimos grandes shows de Aconcagua Arena

Uno de los últimos shows importantes en el Aconcagua Arena fue cuando se presentó la banda colombiana Morat en octubre del año pasado en su gira "Asuntos Pendientes".

Morat (3) Morat presentó su gira "Asuntos pendientes" en Mendoza. Fotos: gentileza Daniel Torrico

Pero en el cierre del año también tocó la popular banda cordobesa de cuarteto Q' Lokura.

Además, por el Aconcagua Arena pasaron grandes músicos como Tini, Ricky Martín y la Mona Jiménez, entre otros.