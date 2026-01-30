Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia y 3 equipos más tienen puntaje ideal en el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia y otros 3 equipos son punteros del Torneo Apertura tras completarse la segunda fecha.

Por UNO
La Lepra tuvo un gran arranque de temporada.

Independiente Rivadavia y otros 3 equipos son punteros de sus respectivas zonas del Torneo Apertura tras completarse la segunda fecha.

La Lepra y River encabezan el Grupo B con 6 puntos y en el A los líderes son Lanús y Vélez, mientras que otros 6 equipos (3 en cada zona) los siguen con 4 puntos tras haber conseguido un triunfo y un empate.

bottari
Independiente Rivadavias comparte el liderazgo con River.

Esos lotes de escoltas los conforman Estudiantes, Platense y Defensa y Justicia en el Grupo A y Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors en el B.

Falta mucho y el certamen recién empieza, pero estos son los conjuntos que mejor arrancaron.

Empate en Río Cuarto

Justamente Argentinos Juniors fue el protagonista de uno de los partidos que cerró la jornada y fue con un empate sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante.

Embed - EL BICHO ERRÓ UN PENAL EN EL FINAL Y SE TRAJO UN EMPATE | Estudiantes RC 0-0 Argentinos | RESUMEN

El primer partido del conjunto cordobés como local en la máxima categoría no tuvo goles y de esta manera significó el primer punto en la tabla de posiciones tras la derrota en el debut frente a Tigre.

Sarmiento logró su primera victoria

Sarmiento, próximo rival de Independiente Rivadavia (martes 3 en el Gargantini) consiguió su primera victoria en la temporada al imponerse por 1 a 0 a Banfield.

Embed - EL EXPERIMENTADO CHURÍN LE DIO LOS TRES PUNTOS AL VERDE EN JUNÍN | Sarmiento 1-0 Banfield | RESUMEN

En Junín, el único gol de la noche fue convertido por el delantero Diego Churín, de penal, en el sexto minuto de descuento de la primera mitad.

Las posiciones del Torneo Apertura

