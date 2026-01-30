Independiente Rivadavia y 3 equipos más tienen puntaje ideal en el Torneo Apertura

Falta mucho y el certamen recién empieza, pero estos son los conjuntos que mejor arrancaron.

Empate en Río Cuarto

Justamente Argentinos Juniors fue el protagonista de uno de los partidos que cerró la jornada y fue con un empate sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante.

Embed - EL BICHO ERRÓ UN PENAL EN EL FINAL Y SE TRAJO UN EMPATE | Estudiantes RC 0-0 Argentinos | RESUMEN

El primer partido del conjunto cordobés como local en la máxima categoría no tuvo goles y de esta manera significó el primer punto en la tabla de posiciones tras la derrota en el debut frente a Tigre.

Sarmiento logró su primera victoria

Sarmiento, próximo rival de Independiente Rivadavia (martes 3 en el Gargantini) consiguió su primera victoria en la temporada al imponerse por 1 a 0 a Banfield.

Embed - EL EXPERIMENTADO CHURÍN LE DIO LOS TRES PUNTOS AL VERDE EN JUNÍN | Sarmiento 1-0 Banfield | RESUMEN

En Junín, el único gol de la noche fue convertido por el delantero Diego Churín, de penal, en el sexto minuto de descuento de la primera mitad.

Las posiciones del Torneo Apertura