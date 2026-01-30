Independiente Rivadavia y 3 equipos más tienen puntaje ideal en el Torneo Apertura

Independiente Rivadavia y otros 3 equipos son punteros de sus respectivas zonas del Torneo Apertura tras completarse la segunda fecha.
La Lepra y River encabezan el Grupo B con 6 puntos y en el A los líderes son Lanús y Vélez, mientras que otros 6 equipos (3 en cada zona) los siguen con 4 puntos tras haber conseguido un triunfo y un empate.
Esos lotes de escoltas los conforman Estudiantes, Platense y Defensa y Justicia en el Grupo A y Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors en el B.
Falta mucho y el certamen recién empieza, pero estos son los conjuntos que mejor arrancaron.
Justamente Argentinos Juniors fue el protagonista de uno de los partidos que cerró la jornada y fue con un empate sin goles ante Estudiantes de Río Cuarto, como visitante.
El primer partido del conjunto cordobés como local en la máxima categoría no tuvo goles y de esta manera significó el primer punto en la tabla de posiciones tras la derrota en el debut frente a Tigre.
Sarmiento, próximo rival de Independiente Rivadavia (martes 3 en el Gargantini) consiguió su primera victoria en la temporada al imponerse por 1 a 0 a Banfield.
En Junín, el único gol de la noche fue convertido por el delantero Diego Churín, de penal, en el sexto minuto de descuento de la primera mitad.