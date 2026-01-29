El conflicto entre Juan Sebastián Verón, Estudiantes de La Plata y la AFA parece no tener fin y ahora sumó un nuevo capítulo. En 2025, el Pincha fue el único equipo que se manifestó en contra del impensado premio otorgado a Rosario Central por haber acumulado más puntos en la tabla anual, decisión que trajo grandes consecuencias.
El domingo 23 de noviembre, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentaron por los octavos de final en el Gigante de Arroyito, apenas tres días después de que el conjunto rosarino recibiera el título de Campeón de Liga.
En la previa, los futbolistas del equipo presidido por Juan Sebastián Verón hicieron el pasillo de campeón de espaldas, situación que desató un fuerte escándalo que, de alguna manera, se replicó frente al partido con Boca Juniors.
Pablo Toviggino apuntó contra Juan Sebastián Verón
Luego del polémico pasillo de espaldas Pablo Toviggino, mano derecha del Chiqui Tapia, se expresó en contra de Juan Sebastián Verón en su cuenta de la red social X: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".
Y, una semana después, volvió a la carga: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! QUE 2026 NOS ESPERA!!" .
"¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?": Verón se refirió al pasillo de los jugadores de Boca
Por la segunda fecha del Torneo Apertura Estudiantes de La Plata le ganó a Boca 2 a 1 en el Estadio UNO y los jugadores Xeneizes decidieron realizar el pasillo de campeón (el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2025), pero sin aplaudir a sus colegas y rivales.
La imagen dejó un mensaje aún más curioso: mientras los jugadores de Boca cruzaron sus brazos por la espalda, los niños que los acompañaron si aplaudieron.
Fue por eso que se expresó en las redes sociales para sumarle un nuevo capítulo a una historia llena de polémicas: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro".
El destinatario, aunque implícito, fue Pablo Toviggino, con quien Juan Sebastián Verón tiene una guerra personal que, por el momento, no parece llegar a su fin.