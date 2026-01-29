Pasillo Estudiantes a Rosario Central La AFA acusó a Juan Sebastián Verón de la decisión sobre el pasillo.

Pablo Toviggino apuntó contra Juan Sebastián Verón

Luego del polémico pasillo de espaldas Pablo Toviggino, mano derecha del Chiqui Tapia, se expresó en contra de Juan Sebastián Verón en su cuenta de la red social X: "Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin".

Y, una semana después, volvió a la carga: "Felicitaciones Comandante !! En silencio, no interrumpa al enemigo cuando está cometiendo un error!! QUE 2026 NOS ESPERA!!" .

"¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?": Verón se refirió al pasillo de los jugadores de Boca

Por la segunda fecha del Torneo Apertura Estudiantes de La Plata le ganó a Boca 2 a 1 en el Estadio UNO y los jugadores Xeneizes decidieron realizar el pasillo de campeón (el Pincha ganó la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2025), pero sin aplaudir a sus colegas y rivales.

La imagen dejó un mensaje aún más curioso: mientras los jugadores de Boca cruzaron sus brazos por la espalda, los niños que los acompañaron si aplaudieron.

Fue por eso que se expresó en las redes sociales para sumarle un nuevo capítulo a una historia llena de polémicas: "¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro".

El destinatario, aunque implícito, fue Pablo Toviggino, con quien Juan Sebastián Verón tiene una guerra personal que, por el momento, no parece llegar a su fin.