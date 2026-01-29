Claudio Úbeda, entre la puntual autocrítica post derrota y la esperanza en los refuerzos de Boca

Úbeda reconoció que Boca tuvo pasajes interesantes en el encuentro, sobre todo en el primer tiempo, pero que luego algunas fallas derivaron en el crecimiento del Pincha y posterior ventaja. "Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota", analizó el DT.

estudiantes boca Boca perdió ante Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura.

El desorden defensivo en ciertas jugadas claves derivaron en los goles de Estudiantes de La Plata. Ante eso, Úbeda comentó: "Ojalá haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles de Estudiantes fue eso. El fútbol es o virtud del rival que hace una jugada extraordinaria o errores propios, y creo que los errores los cometimos y a cause de eso vinieron los goles".