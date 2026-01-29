Claudio Úbeda, entre la puntual autocrítica post derrota y la esperanza en los refuerzos de Boca

Luego de la derrota de Boca 2 a 1 ante Estudiantes de La Plata, por la segunda fecha del Torneo Apertura, Claudio Úbeda se lamentó en conferencia de prensa por los errores cometidos durante el encuentro e hizo una fuerte autocrítica. Además se ilusionó con los refuerzos que llegaron al Xeneize: Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.
Úbeda reconoció que Boca tuvo pasajes interesantes en el encuentro, sobre todo en el primer tiempo, pero que luego algunas fallas derivaron en el crecimiento del Pincha y posterior ventaja. "Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota", analizó el DT.
El desorden defensivo en ciertas jugadas claves derivaron en los goles de Estudiantes de La Plata. Ante eso, Úbeda comentó: "Ojalá haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles de Estudiantes fue eso. El fútbol es o virtud del rival que hace una jugada extraordinaria o errores propios, y creo que los errores los cometimos y a cause de eso vinieron los goles".
Los refuerzos que llegaron a Boca
El arribo de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero genera mucha expectativa en Boca y así lo hizo saber Claudio Úbeda en conferencia de prensa post derrota ante Estudiantes de La Plata. El entrenador hizo hincapié en el delantero paraguayo debido a la falta de atacantes que tiene el Xeneize por lesión.
"Tanto con Ángel (Romero) como Santiago (Ascacíbar) esperamos poder contar con los dos para el próximo partido. Ojalá que algunos de los titulares también puedan estar el domingo, veremos en estos días como vienen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que él ocupe ese lugar".