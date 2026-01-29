Con un DIY de costura: cómo arreglar un asiento de auto quemado con cigarrillo

Además, los proyectos DIY de costura representan un beneficio para la economía del hogar y mejoran notablemente la motricidad fina de las manos.

No por todo lo anterior es una tarea simple; requiere de paciencia, esfuerzo y dedicación, pero los buenos resultados son gratificantes.

DIY de costura: cómo limpiar las manchas de cigarrillo antes de coserlas

Antes de coser y tapar los agujeros de los asientos del auto, es importante limpiarlos y retirar los restos de ceniza del cigarrillo.

cigarrillo Limpia las quemaduras del auto con un poco de vinagre o detergente.

Para limpiar el cigarrillo, lo mejor es utilizar agua con detergente para eliminar las marcas negras o colocar un poco de alcohol isopropílico directo en la mancha.

Otra opción es aplicar una pasta de bicarbonato de sodio y un poco de vinagre o jugo de limón sobre los tapizados del auto afectados por el cigarrillo. Cualquier opción es efectiva.

Paso a paso: el DIY para arreglar los agujeros de cigarrillo en el auto

Quizás el tapizado del auto no va a quedar como nuevo, pero por lo menos no va a tener un agujero feo y poco estético. A continuación te dejo un video con este DIY de costura, fácil, rápido y efectivo.

Para este DIY vas a necesitar un poco de lana del color del tapizado del auto, una aguja gruesa y unas tijeras. La idea es realizar una especie de bordado sobre el asiento del auto, rodeando y tapando el orificio. Este DIY es el más simple y rápido, pero también puedes optar por colocar un parche de tela que tape el agujero.