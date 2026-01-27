Inicio Sociedad truco
Muy sencillo

Truco de costura en casa: cómo hacerle un agujero a un cinturón sin dañarlo

Para recuperar un cinturón que te quedó grande y realizar un nuevo orificio, puedes utilizar un truco de costura muy sencillo

Una forma simple y rápida de recuperar un cinturón gracias a un truco. 

Un truco de costura en casa es un procedimiento y tutorial que permite arreglar prendas de ropa, crear accesorios nuevos y reutilizar viejas telas sin gastar mucho dinero. Hoy te cuento cómo añadir un agujero al cinturón de tu pantalón sin romperlo en el intento.

Existen formas simples y seguras de realizar un nuevo orificio al cinto sin da&ntilde;arlo.&nbsp;

El cinturón de pantalón o falda es una prenda de ropa muy antigua e incluso prehistórica. En el Neolítico ya se usaban cuerdas de cuero para ceñir las pieles a la cintura.

Años después, en Egipto, las mujeres utilizaban túnicas blancas con cinturones sobre el vientre. Las civilizaciones romanas empleaban el cinturón como símbolo de poder y dignidad en el ejército.

En la modernidad, tanto hombres como mujeres comenzaron a utilizar cinturón en el pantalón y la falda, sobre todo cuando la cintura cayó a una línea más baja.

Paso a paso: cómo hacerle un agujero nuevo al cinturón del pantalón

Para realizar este truco de costura en casa, vas a necesitar un pequeño destornillador de punta redonda o un clavo largo, un martillo y un paño para no quemarte. A continuación te dejo el paso a paso y un video para que puedas seguirlo mejor.

  1. Coloca el cinturón del pantalón sobre una superficie plana. Debajo coloca una revista vieja o algo que puedas marcar al colocar el clavo.
  2. Mide la distancia entre orificios para realizar el nuevo a la misma altura.
  3. Para seguir con el truco, calienta la punta del clavo y tómalo con una servilleta para evitar accidentes.
  4. Coloca el clavo caliente sobre la marca donde quieren hacer el orificio. Con ayuda del martillo, realiza el agujero golpeando el clavo.

Un truco y algo más: consejos para empezar a coser en casa

Coser es una tarea de casa muy divertida, entretenida, creativa, beneficiosa y a veces frustrante. Las técnicas de costura implican un aprendizaje constante y una búsqueda de trucos y nuevas ideas.

La costura es una actividad de casa con m&uacute;ltiples beneficios.

  • Para realizar cualquier truco de hilos, es importante detectar tu nivel de experiencia y conocimiento en el rubro antes de lanzarte a confeccionar lo que sea.
  • Organiza tus telas por color, por retazos y aprovecha cada trozo para no desperdiciar nada. Puedes tener cajas con telas nuevas, cajas con retazos y cajas con ropa que ya no usas, pero que puede ser reutilizada.
  • Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas, papel para moldes y alfileres.
  • Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada truco de costura. Si las telas encogen un poco, lo mejor es prelavarlas y plancharlas antes de cortarlas.
  • Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original. También es importante realizar una revisión frecuente de la máquina de coser.

