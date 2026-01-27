Truco de costura en casa: cómo hacerle un agujero a un cinturón sin dañarlo

En la modernidad, tanto hombres como mujeres comenzaron a utilizar cinturón en el pantalón y la falda, sobre todo cuando la cintura cayó a una línea más baja.

Paso a paso: cómo hacerle un agujero nuevo al cinturón del pantalón

Para realizar este truco de costura en casa, vas a necesitar un pequeño destornillador de punta redonda o un clavo largo, un martillo y un paño para no quemarte. A continuación te dejo el paso a paso y un video para que puedas seguirlo mejor.

Embed - Cómo hacer un agujero en un cinturón de forma fácil / How to pierce a belt

Coloca el cinturón del pantalón sobre una superficie plana. Debajo coloca una revista vieja o algo que puedas marcar al colocar el clavo. Mide la distancia entre orificios para realizar el nuevo a la misma altura. Para seguir con el truco, calienta la punta del clavo y tómalo con una servilleta para evitar accidentes. Coloca el clavo caliente sobre la marca donde quieren hacer el orificio. Con ayuda del martillo, realiza el agujero golpeando el clavo.

Un truco y algo más: consejos para empezar a coser en casa

Coser es una tarea de casa muy divertida, entretenida, creativa, beneficiosa y a veces frustrante. Las técnicas de costura implican un aprendizaje constante y una búsqueda de trucos y nuevas ideas.

materiales de costura La costura es una actividad de casa con múltiples beneficios.