El truco del freezer que duplica la duración de tus velas: así funciona este método casero

El proceso no podría ser más simple. Colocá tus velas en el freezer aproximadamente dos a tres horas antes del momento en que planees usarlas. No es necesario dejarlas congeladas durante períodos extensos; con este tiempo es suficiente para lograr el efecto deseado sin riesgo de dañar la vela ni afectar su capacidad de encendido.

Beneficios adicionales que quizás no conocías

Más allá de extender la duración de las velas, el enfriamiento previo ofrece ventajas prácticas que mejoran la experiencia de uso. Uno de los problemas más comunes al usar velas es el goteo descontrolado de cera caliente, que mancha manteles, muebles y candelabros. La cera endurecida por el frío mantiene mejor su forma y consistencia, reduciendo drásticamente estos molestos derrames.

vela

Esta característica resulta especialmente valiosa durante cenas románticas, eventos especiales o cuando utilizás velas decorativas en espacios delicados. La cera se mantiene contenida alrededor de la mecha, creando una apariencia más prolija y evitando accidentes que puedan arruinar superficies valiosas.

Desde el punto de vista económico, este truco representa un ahorro significativo. Si considerás que una vela puede durar el doble de tiempo simplemente por haberla enfriado previamente, estás reduciendo a la mitad la frecuencia de compra. Para quienes utilizan velas regularmente, ya sea por preferencia personal o necesidad, esto se traduce en un ahorro considerable a lo largo del año.