Cómo secar ropa mojada en 5 minutos: sin tenderla al sol ni usar secadora

Cuando estamos de vacaciones y necesitamos que la ropa se seque rápido para poder usarla, no hay que desesperarse. Secar ropa en los hoteles, sin un ambiente ventilado ni la humedad adecuada, puede ser un problema.
Existe un viejo truco de secado en 5 minutos muy sencillo y útil, ideal para evitar la humedad en la ropa cuando estás de viaje o necesitas usarla rápido. Continúa leyendo para descubrirlo.
Cómo secar ropa en 5 minutos: con un truco y una toalla
Para este truco de ropa vas a necesitar una prenda mojada y una prenda seca, tal como se muestra en el video. Lo mejor es usar una toalla de alta densidad y gruesa para que absorba mucho mejor la humedad de la ropa.
Para realizar el truco, simplemente hay que extender la toalla sobre una superficie plana y poner la ropa mojada en el interior, también extendida. Dobla la toalla y enrolla hasta formar un cilindro.
Finalmente, hay que presionar el rollo de toalla con la prenda de ropa en el interior para que absorba toda la humedad.
Consejos para lavar la ropa y mantenerla siempre en buen estado
Cuanto más cuidamos las prendas de ropa, más tiempo nos duran, aunque también depende de la calidad del tejido y la antigüedad de la prenda. A continuación, te dejo algunos consejos para mantener la ropa siempre impecable y complementar el truco de secado anterior.
- Para lavar la ropa, lo primero y principal es clasificarla. Separa la ropa por colores, tejidos y usos. No todas las prendas requieren la misma temperatura de lavado ni los mismos productos. En las etiquetas puedes leer bien las especificaciones.
- Limpia y elimina las manchas apenas ocurren. Cuanto antes saques las manchas, mejor saldrán de la ropa. Puedes buscar un truco de limpieza para cada sustancia.
- Nunca guardes ropa mojada o húmeda; esto puede generar malos olores e incluso favorecer la aparición de hongos.
- Seca la ropa al aire libre o en ambientes interiores bien ventilados. Evita el sol directo en ciertas prendas delicadas, como trajes de baño o ropa interior. El sol puede quemar o deteriorar algunos tejidos.
- Lava las toallas, sábanas y repasadores con programas de agua caliente y un detergente potente para eliminar cualquier microorganismo.
- Guarda la ropa por estaciones del año, uso y tejidos. La ropa que se arruga fácil es mejor ponerla en perchas y no apilarla con prendas pesadas. No guardes la ropa hecha un bollo ni mojada.