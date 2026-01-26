Cómo secar ropa mojada en 5 minutos: sin tenderla al sol ni usar secadora

Embed - Cómo SECAR ROPA mojada en MINUTOS con una simple TOALLA

Para realizar el truco, simplemente hay que extender la toalla sobre una superficie plana y poner la ropa mojada en el interior, también extendida. Dobla la toalla y enrolla hasta formar un cilindro.

Finalmente, hay que presionar el rollo de toalla con la prenda de ropa en el interior para que absorba toda la humedad.

Consejos para lavar la ropa y mantenerla siempre en buen estado

Cuanto más cuidamos las prendas de ropa, más tiempo nos duran, aunque también depende de la calidad del tejido y la antigüedad de la prenda. A continuación, te dejo algunos consejos para mantener la ropa siempre impecable y complementar el truco de secado anterior.

lavar ropa Cuanto más protejas tus prendas, más tiempo duran en buen estado.