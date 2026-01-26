Este simple truco casero elimina el mal olor del calzado sin esfuerzo

Para obtener resultados óptimos, dejá actuar las bolsitas durante toda la noche. Este tiempo permite que los compuestos naturales del té neutralicen las bacterias causantes del mal olor y absorban la humedad residual. El método funciona especialmente bien después de jornadas largas de uso o cuando el calzado estuvo guardado en espacios cerrados sin ventilación adecuada.

Qué tipos de té usar y cómo potenciar sus efectos

No todas las variedades de té funcionan igual. El té negro y el té verde son las opciones más efectivas debido a su alta concentración de polifenoles, compuestos orgánicos con potentes propiedades antimicrobianas. La manzanilla, por su parte, resulta ideal para quienes prefieren un aroma más delicado y suave.

mal-olor-zapatillas-deportivas Existen otras manera de quitar el olor

En casos de olores particularmente intensos, podés utilizar varias bolsitas por zapatos, distribuyéndolas en diferentes zonas. Si las bolsitas se mueven demasiado, fijarlas con un pequeño trozo de cinta adhesiva garantiza que permanezcan en contacto con las áreas problemáticas.

La gran ventaja de este truco es que no altera la estructura, textura ni apariencia del calzado, a diferencia de algunos aerosoles o productos químicos que pueden manchar o deteriorar ciertos materiales. Además, es completamente seguro para personas con piel sensible y no deja residuos.