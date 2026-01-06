¿Cómo eliminar el olor a comida o a frito de la casa?

Manzana o limón

Solo teiens que sumergir una rodaja de manzana o cáscara de limón en el aceite mientras estás friendo y cocinando los alimentos. te aconsejamos cambiarlas cuando se pongan negras. Esto ayudará a reducir el olor tan peculiar a fritura.

Rodajas limón El limón siempre ayuda a eliminar los malos olores de los ambientes.

Vinagre y naranja

Cuando estos dos ingredientes se mezclan se puede conseguir un desinfectante, pero si ponés a hervir agua con un chorrito de vinagre y cáscaras de naranja o limón obtendrás un aromatizante sencillo y económico para toda tu casa. Cuando hierva pásalo por los rincones de la casa o colócalo en tazas en las habitaciones.

Naranja, canela y anís

Solo tienes que hervir las cáscaras de naranja y agregar canela o anís, y con esto lograrás una infusión que mejorará el aroma de tu casa.

Café

Si tu heladera o la cocina tiene mal olor, lo mejor que puedes hacer es colocar granos de café diversos ambientes de la casa (o dentro de la heladera).

Olores casa Canela, café, anís estrellado y limón son algunos de los alimentos e ingredientes que sirven para eliminar malos olores de la cocina.

Bicarbonato de sodio

Este producto es perfecto para aquellos olores fuertes que muchas veces no se eliminan fácilmente de la cocina. Solo tienes que combinar bicarbonato de sodio con un poco de agua (la mezcla no debe quedar muy líquida). Coloca pequeñas porciones de esta mezcla en diversos sitios de la cocina y el mal olor comenzará a irse.

Recomendaciones para evitar los malos olores en tu cocina