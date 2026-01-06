No todas las cocinas cuentan con un buen sistema de ventilación, o incluso no poseen ventanas que permitan que los olores a comida o a frito no se acumulen en el hogar.
Si has preparado algo con aceite, o cocinaste algún alimento que emite mucho olor (como el coliflor o el pescado), a continuación te enseñaremos algunos trucos que nunca fallan para que tu casa huela bien.
¿Cómo eliminar el olor a comida o a frito de la casa?
Existen diversos alimentos, productos o combinaciones de ingredientes que sirven para eliminar los malos olores de la casa:
Manzana o limón
Solo teiens que sumergir una rodaja de manzana o cáscara de limón en el aceite mientras estás friendo y cocinando los alimentos. te aconsejamos cambiarlas cuando se pongan negras. Esto ayudará a reducir el olor tan peculiar a fritura.
Vinagre y naranja
Cuando estos dos ingredientes se mezclan se puede conseguir un desinfectante, pero si ponés a hervir agua con un chorrito de vinagre y cáscaras de naranja o limón obtendrás un aromatizante sencillo y económico para toda tu casa. Cuando hierva pásalo por los rincones de la casa o colócalo en tazas en las habitaciones.
Naranja, canela y anís
Solo tienes que hervir las cáscaras de naranja y agregar canela o anís, y con esto lograrás una infusión que mejorará el aroma de tu casa.
Café
Si tu heladera o la cocina tiene mal olor, lo mejor que puedes hacer es colocar granos de café diversos ambientes de la casa (o dentro de la heladera).
Bicarbonato de sodio
Este producto es perfecto para aquellos olores fuertes que muchas veces no se eliminan fácilmente de la cocina. Solo tienes que combinar bicarbonato de sodio con un poco de agua (la mezcla no debe quedar muy líquida). Coloca pequeñas porciones de esta mezcla en diversos sitios de la cocina y el mal olor comenzará a irse.
Recomendaciones para evitar los malos olores en tu cocina
- Siempre se debe mantener una buena ventilación para evitar la acumulación de olores.
- Evita quemar carbón o leña en lugares cerrados para prevenir la acumulación de monóxido de carbono que podría ponerte en riesgo.
- Lava los platos y cubiertos lo antes posible en especial si algo se quemó o pego algún alimento.
- Limpia la cocina después de usarla ya que el olor puede permanecer si no la limpias.