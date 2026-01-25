Cómo evitar el olor a baño en la casa: usando vinagre y un par de consejos

En el baño se concentran los diferentes olores del día a día, el encierro, la humedad y, en casos extremos, algunas plagas pueden llegar para quedarse. Cuando el olor a baño que sale por los desagües y tuberías es muy fuerte, puedes recurrir a un pequeño truco con vinagre.
El vinagre, a diferencia de otros productos naturales de limpieza como el bicarbonato, es un ácido de corrosión leve y con propiedades desinfectantes.
Pocos lo saben, pero este ingrediente natural nació de un accidente o confusión hace miles de años, cuando un vino fermentó de más en contacto con bacterias, dando nacimiento a lo que hoy conocemos como ácido acético.
Una de las principales cualidades del vinagre es su capacidad para neutralizar los malos olores en general y mantener los ambientes frescos y libres de aromas indeseados. Hoy te cuento cómo evitar que el olor a baño llegue a toda la casa usando vinagre.
Paso a paso: cómo usar vinagre para evitar que el olor a baño se impregne en la casa
Cuando dejamos la puerta del baño abierta luego de hacer nuestras necesidades o tenemos algún problema de olor en el desagüe de la ducha, es probable que la casa se llene de ese aroma desagradable.
- En un recipiente, coloca partes iguales de agua y vinagre.
- Vierte la mezcla de ingredientes por los desagües del baño, incluida la ducha y el lavamanos. Con este truco neutralizas el olor y evitas que los caños se tapen.
- Coloca un poco de vinagre puro en el inodoro y deja que actúe por unos 15 minutos. Larga el agua.
- Otra opción es colocar un pequeño vaso con vinagre blanco dentro del baño para mantener el olor ambiente fresco todo el tiempo.
Consejos y recomendaciones para evitar el olor a baño dentro de la casa
Además de utilizar este truco con vinagre, puedes seguir algunos consejos prácticos de casa. Lo primero y principal es detectar la causa del mal olor, para intentar eliminarla de raíz.
- El olor a baño se puede generar por una mala ventilación. Abriendo bien las ventanas o colocando un extractor de malos olores, se puede mantener el espacio ventilado, libre de humedad, olor y hongos.
- Evita la acumulación de suciedad o sarro en el inodoro.
- Mantén la tapa del inodoro baja y la puerta del baño cerrada para evitar que el olor llegue a todas partes.