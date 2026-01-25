Cómo evitar el olor a baño en la casa: usando vinagre y un par de consejos

Pocos lo saben, pero este ingrediente natural nació de un accidente o confusión hace miles de años, cuando un vino fermentó de más en contacto con bacterias, dando nacimiento a lo que hoy conocemos como ácido acético.

Una de las principales cualidades del vinagre es su capacidad para neutralizar los malos olores en general y mantener los ambientes frescos y libres de aromas indeseados. Hoy te cuento cómo evitar que el olor a baño llegue a toda la casa usando vinagre.

Paso a paso: cómo usar vinagre para evitar que el olor a baño se impregne en la casa

Cuando dejamos la puerta del baño abierta luego de hacer nuestras necesidades o tenemos algún problema de olor en el desagüe de la ducha, es probable que la casa se llene de ese aroma desagradable.

vinagre e inodoro Para usar vinagre en este truco, lo ideal es utilizar vinagre de limpieza y diluirlo con agua para reducir su pureza.

En un recipiente, coloca partes iguales de agua y vinagre. Vierte la mezcla de ingredientes por los desagües del baño, incluida la ducha y el lavamanos. Con este truco neutralizas el olor y evitas que los caños se tapen. Coloca un poco de vinagre puro en el inodoro y deja que actúe por unos 15 minutos. Larga el agua. Otra opción es colocar un pequeño vaso con vinagre blanco dentro del baño para mantener el olor ambiente fresco todo el tiempo.

Consejos y recomendaciones para evitar el olor a baño dentro de la casa

Además de utilizar este truco con vinagre, puedes seguir algunos consejos prácticos de casa. Lo primero y principal es detectar la causa del mal olor, para intentar eliminarla de raíz.

ventilar baño Un baño libre de malos olores es un baño libre de humedad y plagas pequeñas.