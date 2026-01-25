Colocar lavandina en el lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En prendas como ropa de cama, toallas o ropa interior, el uso de la lavandina garantiza una higiene profunda que previene la proliferación de microorganismos, especialmente útil en hogares con personas alérgicas o con sistemas inmunitarios delicados.

Uno de los beneficios menos conocidos es el impacto positivo en el propio electrodoméstico. Con el tiempo, el tambor y las tuberías del lavarropas acumulan restos de detergente, suavizante y humedad, creando el entorno perfecto para el moho y los malos olores.

limpieza, lavarropas.jpg Con este truco casero, puedes hacer efectiva la limpieza y el cuidado de tu lavarropas.

Realizar un ciclo de lavado periódico con agua caliente y lejía actúa como un tratamiento de mantenimiento. Este proceso disuelve la materia orgánica acumulada y desodoriza los circuitos internos, promoviendo la durabilidad del lavarropas.

En un contexto donde la salud del hogar es prioridad, la lavandina se confirma no solo como un agente blanqueador, sino como una herramienta esencial para la seguridad sanitaria y el cuidado de los electrodomésticos.

Paso a paso: cómo limpiar el lavarropas usando un poco de lavandina